日本將成稀土大國 南鳥島EEZ蘊藏量夠全球用數百年

2018-04-11 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本將成為稀土大國？日本東京大學與早稻田大學研究團隊發現，日本最東邊的南鳥島周邊海底，埋藏逾1600萬噸稀土類資源量，相當全球消費量數百年份。

這是日本首次調查出詳細的稀土資源量。

稀土是製造手機、油電混合車、電動車、風力發電機等不可或缺的成份。過去，日本逾9成稀土由中國大陸進口，但自2010年9月東海發生中日撞船事件後，中國大陸減少了對日出口稀土量，對大陸依存過高成為問題，確保稀土供給被視為能源戰略重要一環。

日本專屬經濟海域若能開採出此沈睡的資源，日本則可能擺脫資源小國的角色。

根據日本經濟新聞等日媒報導，該項調查由東京大學教授加藤泰浩與早稻田大學講師高谷雄太郎等人組成的研究小組進行，在南鳥島南方約2500平方公里的海域中，採集了25處海底樣本，分析稀土的濃度，結果發現用在油電混合車等強力磁鐵上的鏑（dysprosium） 達到全球需求量的730年份；用在雷射等的釔(Yttrium；Y)相當於780年份；用於馬達的铽（terbium；Tb）約420年份，用於液晶面板發光體的銪（europium；Eu）為620年份。

研究小組還確立了有效回收稀土的技術。由於稀土泥漿顆粒直徑是普通泥漿的4倍以上，研究團隊發明了一種特殊裝置，可透過離心力將稀土泥漿分離提取。

加藤強調，日本專屬經濟海域蘊含豐富的資源已經獲得確認，加上有效率的進行開採的可能性相當高，讓經濟性大幅提高，稀土資源開發可望進一步實現。

加藤等人2014年與三井海洋開發、豐田汽車等設立了「稀土泥開發推動聯盟」，致力推動稀土開採技術。這項研究成果10日已刊載在英國科學期刊「Scientific Reports」的電子版上。