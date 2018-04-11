習近平談話激勵 歐股收高

2018-04-11 03:58 中央社 倫敦10日綜合外電報導



中國國家主席習近平發表有和解意味的談話，讓投資人大為安心，認為中國與美國的貿易戰或可避免，全球股市走揚，歐洲股市今天也收高。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上漲1.0%，以7266.75點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚1.1%，收在12397.32點。

巴黎CAC 40指數上漲0.8%，收5307.56點。