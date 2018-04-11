區域導航系統故障 印度再射備用衛星

2018-04-11 03:58 中央社 新德里10日專電



構成印度區域衛星導航系統的首顆衛星IRNSS-1A出現故障，印度太空研究組織決定12日再度發射備用衛星，希望系統恢復正常功能。

印度時報（Times of India）網站報導，印度太空研究組織（ISRO）今天指出，重達1.4噸的備用衛星IRNSS-1I，預定12日在南印安德拉省斯利哈里柯塔島（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan SpaceCenter），以極軌衛星運載火箭（PSLV）運載發射升空，投放到太空軌道。

ISRO指出，IRNSS-1I若成功進入軌道，將取代因3個銣鐘（Rubidium Clock）失效無法正常運作的IRNSS-1A，並與另外6顆衛星組成完整的印度區域衛星導航系統（IRNSS），繼續提供導航等服務。

這是ISRO第2次發射備用衛星以解決IRNSS-1A故障問題，ISRO去年8月曾發射IRNSS-1H取代故障衛星，但因整流罩在火箭上升過程中分離而失敗。

印度IRNSS系統由7顆衛星組成，2016年4月發射最後一顆衛星成功後，開始運作並進行測試。印度發展IRNSS系統，是為了擺脫對美國全球衛星定位系統（GPS）的依賴。

1999年，印度與巴基斯坦在兩國實際控制線的印度一方邊境，發生卡吉爾衝突（Kargil War）時，美國拒絕印度使用GPS系統，印度於是決定發展自己的衛星導航，在2013年1月發射IRNSS-1A升空。

IRNSS精確度可達10公尺以內，除供漁船和商船導航等民間用途外，還可用於軍方發射飛彈時的導航和定位，及追蹤飛機位置等軍事用途。