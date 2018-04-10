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美中貿易談判傳不歡而散 問題出在這裡

2018-04-10 18:52經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

在上周美國總統川普揚言對1,000億美元中國商品加徵關稅之前，美中曾舉行貿易談判，但最後卻鬧得不歡而散。彭博資訊引述知情人士報導，談判之所以破局，癥結在於川普政府要求中國減少對高科技產業的支持。

中國副總理劉鶴上周四向一群官員表示，美國要求中國停止補貼和「中國製造2025」相關的產業，但北京已經拒絕。美國曾指責中國利用這項政策，迫使企業轉移在機器人學、航太、人工智慧（AI）等領域的專業技術。

這名消息人士透露，在美國提出此要求前，中國曾列出幾項作法，讓貿易逆差減少500億美元，包括進口更多液化天然氣（LNG）、農產品、半導體和奢侈品，中方還打算加快開放金融業的速度，及允許美國企業有更多管道進入中國的電商市場。

根據彭博的報導，劉鶴當時對在場官員表示，如果川普想來一場貿易戰，中國國家主席習近平也已準備好迎頭反擊。劉鶴說，中國對於與美國談判抱持開放立場，但不會在目前條件下主動要求談判。

中國上周宣稱將對川普新增關稅的威脅展開大動作反擊，當時曾引爆美股賣壓。不過習近平今（10）日在博鰲論壇演說釋出和解訊息，重申擴大開放汽車、金融等產業，並加強智慧財產權保護。川普前一天也說白宮「可能」化解與中國的爭端。但從劉鶴的談話研判，化解雙方爭端並非一時半刻可以解決的事。

川普習近平博鰲論壇

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