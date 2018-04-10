影／終於等到！華府櫻花滿開了

2018-04-10 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



華府櫻花本月5日終於進入盛開期，潮汐湖（Tidal Basin）櫻花70%盛開，近日吸引大批民眾前往賞花。

自1912年日本將櫻花作為友誼之禮送給美國，華府的櫻花就成為美日友誼象徵，現在華府約有3750顆櫻花樹。

國家公園管理局3月初預測，今年櫻花盛開期將提早到來，大約3月17日至20日盛開，未料之後氣溫降低，今年冬天比預期冷得久，直到4月5日才進入盛開期。