親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

石虎保育燒熱情？一個公務員的「不熱血保育」

獨家／孫越不想被瞻仰遺容 於是家屬做了這件事

影／終於等到！華府櫻花滿開了

2018-04-10 14:17聯合報 記者張加╱即時報導

華府櫻花本月5日終於進入盛開期，潮汐湖（Tidal Basin）櫻花70%盛開，近日吸引大批民眾前往賞花。 

自1912年日本將櫻花作為友誼之禮送給美國，華府的櫻花就成為美日友誼象徵，現在華府約有3750顆櫻花樹。 

國家公園管理局3月初預測，今年櫻花盛開期將提早到來，大約3月17日至20日盛開，未料之後氣溫降低，今年冬天比預期冷得久，直到4月5日才進入盛開期。

每年華府櫻花季吸引大批遊客，自3月中至4月中有一系列相關活動，包括櫻花路跑、櫻花節大遊行等，也帶動當地觀光。

華府櫻花本月5日終於進入盛開期，潮汐湖（Tidal Basin）櫻花70%盛開，...
華府櫻花本月5日終於進入盛開期，潮汐湖（Tidal Basin）櫻花70%盛開，近日吸引大批民眾前往賞花。 記者 張加／攝影
分享

櫻花季國家公園路跑

相關新聞

川普反偷渡：國民兵出動，美墨邊境的「割草公差」？

2018-04-10 11:48

律師辦公室突然被搜 川普罵「太不像話」

2018-04-10 14:16

查艷星封口費？川普私人律師被搜

2018-04-10 14:11

FBI搜查川普律師辦公室 川普腹背受敵

2018-04-10 13:53

天才老爹涉性侵案再開庭 裸女鬧場

2018-04-10 12:18

女兒憶陳香梅最後使命 兩岸橋梁

2018-04-10 11:46

FBI搜索川普律師辦公室 川普：這是攻擊美國

2018-04-10 10:51

檢調搜索川普律師 恐涉銀行詐欺和競選經費不法

2018-04-10 08:25

「封口費」案戲劇性發展 川普律師辦公室遭搜索

2018-04-10 05:05

美名校新生錄取都創新低 少數族裔過半

2018-04-10 04:10

川普大樓祝融之災 死者從川普當選就想賣房

2018-04-10 00:43

川普二子杜拜行 美納稅人埋單7萬餘美元

2018-04-09 23:26

艷星要求法院 令川普答覆封口費相關問題

2018-04-09 19:28

支出法案1.3兆預算 川普擬再砍600億

2018-04-09 16:59

聯邦最高法院大法官戈薩奇上任1年 美共和黨人滿意

2018-04-09 16:43

開第一夫人口音玩笑 吉米金莫道歉

2018-04-09 16:39

掌美退伍軍人部？ 傑克森若「棄武從文」退休金少百萬

2018-04-09 16:33

交通建設補助 多集中美共和黨票倉

2018-04-09 15:50

白宮再傳人事變動 國安會議發言人將離職

2018-04-09 15:32

敘疑發動化武攻擊 馬侃：川普欲撤軍所致

2018-04-09 13:02

紐約皇后區入車盜竊猖獗 一條街20車被砸

2018-04-09 12:23

川普的人事困境如何解？

2018-04-09 11:07

魔鬼波頓 加入川普戰鬥內閣

2018-04-09 01:00

王鼎鈞談「文學作品境界」 強調形式美

2018-04-09 12:27
看更多

熱門文章

「我錯了，我負全責」 祖克柏國會證詞出爐

2018-04-10 01:42

中國對貿易戰態度為何轉強？ 專家指出三大原因

2018-04-09 23:30

老年悲歌 監獄成為日本老人的「天堂」

2018-04-10 02:08

買蛋糕遭嗆胖婊子 她霸氣掃光商品嗆聲「我就是」

2018-04-09 15:50

祖父遺物二戰日本海軍照片太感人 網友跪求她整理分享

2018-04-09 16:14

川普變變變！昨為貿易戰降溫 今抱怨與中貿易「愚蠢」

2018-04-09 21:56

盤中高升 FBI突擊拉低尾盤 美股小漲

2018-04-10 05:21

美中貿易問題 川普重申「我不怪中國」

2018-04-10 00:56

考古重大發現！ 埃及錫瓦綠洲挖出古希臘羅馬神殿

2018-04-10 11:13

「封口費」案戲劇性發展 川普律師辦公室遭搜索

2018-04-10 05:05

影／兵單來了「泰」可怕！ 抽到入伍紅籤當場昏倒

2018-04-09 18:21

川普貿易戰逼陸就範策略 外媒不看好

2018-04-09 14:52

白宮制裁 俄羅斯股匯大跌

2018-04-10 00:15

7億獎金飛了 澳男簽中美國樂透被指「時差作弊」

2018-04-10 11:29

川普：美中會化解貿易爭端 陸：目前不與美談判

2018-04-09 22:56

哈利王子要結婚沒關係 帥氣單身王子還有這些

2018-04-09 14:57

美名校新生錄取都創新低 少數族裔過半

2018-04-10 04:10

一屋二夫再擁二男友 她多元成家稱「愛情無限」

2018-04-10 09:49

誤把福馬林當食鹽水 俄女抽搐慘死母控醫院「謀殺」

2018-04-09 17:10

日官員坦承賤賣國土 安倍下台壓力增

2018-04-10 00:46

Incyte癌藥臨床失敗 股價崩跌逾20％

2018-04-10 00:15

貿易戰對策 傳人民幣擬貶值抗美

2018-04-10 00:08

檢調搜索川普律師 恐涉銀行詐欺和競選經費不法

2018-04-10 08:25

菲國總統杜特蒂：我比誰都需要中國

2018-04-09 22:24

中美貿易戰 謝金河：全球股市有數年會在陰影下

2018-04-09 15:21

影／敘利亞再傳化武攻擊 川普警告「將付出巨大代價」

2018-04-09 15:01

川普大樓祝融之災 死者從川普當選就想賣房

2018-04-10 00:43

中國想在萬那杜建軍事基地？ 澳外長：澳洲是首選夥伴

2018-04-10 11:39

長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03

駭！委內瑞拉食人魔啃屍、骨血作畫

2018-04-10 07:44

安理會討論敘利亞化武攻擊 美俄互嗆砲火猛烈

2018-04-10 10:53

臉書恐怖期末考！ 專家警告祖克柏：有2個錯不能犯

2018-04-10 11:00

影／膽小勿試！ 柬埔寨平民美食：蒜炸大蜘蛛

2018-04-09 16:46

美中貿易大戰 北京據傳研究人民幣貶值

2018-04-09 15:32

FBI搜索川普律師辦公室 川普：這是攻擊美國

2018-04-10 10:51

個資外洩醜聞 蘋果共同創辦人把臉書「甩了」

2018-04-09 21:52

【重磅快評】美國撤軍與敘利亞的毒氣攻擊

2018-04-10 12:24

美中貿易戰 陸外交部：有信心笑到最後

2018-04-09 20:00

川普二子杜拜行 美納稅人埋單7萬餘美元

2018-04-09 23:26

金正恩首度公開證實 要和美國、南韓開峰會

2018-04-10 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top