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工會發動罷工7日 法航損失慘重估達62億元

2018-04-10 14:12聯合報 記者季晶晶╱即時報導

法新社報導，法國航空（Air France）周二（10日）說，工會為了要求加薪，自2月以來共發動7天罷工，預料造成該公司1.7億歐元（近台幣62億元）的損失。

針對工會決定4月10日和4月11日要繼續罷工，法航表示：「在2月22日至4月11日之間的7日罷工，對法航營業利潤的衝擊估達1.7億歐元。」

損失估算包括一份法荷航空集團（Air France-KLM）旅客人數的聲明，據說3月增加5.4％。

法國航空公司工會自2月以來發動罷工共7日，法航估損失達1.7億歐元。美聯社
法國航空公司工會自2月以來發動罷工共7日，法航估損失達1.7億歐元。美聯社
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