工會發動罷工7日 法航損失慘重估達62億元

2018-04-10 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



法新社報導，法國航空（Air France）周二（10日）說，工會為了要求加薪，自2月以來共發動7天罷工，預料造成該公司1.7億歐元（近台幣62億元）的損失。

針對工會決定4月10日和4月11日要繼續罷工，法航表示：「在2月22日至4月11日之間的7日罷工，對法航營業利潤的衝擊估達1.7億歐元。」