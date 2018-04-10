1-2月份 多明尼加經濟成長6.7%

2018-04-10 11:16 中央社 聖多明各9日綜合報導



多明尼加中央銀行總裁巴爾德斯（Hector Valdez Albizu）宣布，今年前兩個月多明尼加的國內生產毛額平均成長6.7%，「高出預期甚多」。

巴爾德斯說明，今年一月份多國的經濟成長率是7%，2月是6.3%，兩月平均為6.7%，這個數據意味著今年初多明尼加經濟即有相當幅度的成長，首季成長勢頭可以預期。

同時，根據央行統計，今年截至3月多明尼加的通貨膨脹是在0.55%，截至4月3日的貨幣貶值率約在2.1%，比去年首季略高。