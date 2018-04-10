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把握好天氣 下周日變天

股市反彈支撐 國際油價漲

2018-04-10 06:31中央社 紐約9日綜合外電報導

隨著美國和中國大陸爆發貿易戰的疑慮紓緩，在股市反彈支撐下，國際油價今天勁揚2%以上。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價上揚1.36美元或2.19%，以每桶63.42美元作收。

倫敦北海布倫特原油6月交割價攀升1.48美元或2.21%，收在每桶68.59美元。

紐約油價

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