中美貿易戰疑慮緩和 歐股攀升

2018-04-10 03:02 中央社 倫敦9日綜合外電報導



交易商說，在中國大陸和美國達成協議有望因而使雙方貿易戰疑慮緩和的情況下，歐股今天與全球多數股市同步趨堅。

經紀商LCG研究部門負責人勞勒（Jasper Lawler）說：「共識再次出現，大家都相信不會發生貿易戰。」

倫敦FTSE 100指數漲升11.11點或0.15%，以7194.75點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚20.48點或0.17%，收在12261.75點。

巴黎CAC 40指數小漲5.15點或0.10%，收5263.39點。