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「我錯了，我負全責」 祖克柏國會證詞出爐

2018-04-10 01:42世界日報 特派員許惠敏／華盛頓報導

臉書執行長祖克柏10日、11日將赴國會為最近的個資濫用事件作證，但他還有許多問題...
臉書執行長祖克柏10日、11日將赴國會為最近的個資濫用事件作證，但他還有許多問題尚未澄清。 路透
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「我錯了。我很抱歉。我創立臉書、並經營臉書，我對過錯負全責。」33歲、全球最有影響力的社媒企業祖克柏（Mark Zuckerberg)在後天國會眾院作證的證詞今天出爐。如外界預測，他將臉書從假新聞、外國干預大選、仇恨言論、個資誤用等一連串錯誤，全攬在自己一人身上。

祖克柏明、後兩天應參、眾兩院出席聽證，不僅牽動著臉書未來命運，國會議員是否將立法監管影響力日益鉅大的社群媒體平台，更是各方關注的焦點。今天公布的證詞中，祖克柏的說法和上周並無二異，他說，臉書是一個懷抱理想和樂觀的企業，這個平台成立以來存善念促進人際交流、平民發聲、創建社群，例子包括#MeToo運動、為活命而走，為哈維颶風災民募款2000萬賑災金，也協助7000萬家企業拓展商機。

但臉書失職，並未做好足夠的防範工作來避免惡人利用此工具做壞事。「不能只是人際連結，這言論必須不傷害他人」，祖克柏說，透過臉書平台發聲，但這言論必須不傷還他人，或是散佈假訊息。

做這些防範措施需要時間，祖克柏承諾「將做對的事」，也對保障全球用戶個資的做法，列出工作清單。

祖克柏證詞中詳述這次個資外洩的始末，劍橋大學研究員寇根(Aleksandr Kogan)開發的個性心理測驗軟體， 超過30萬臉書用戶使用並同意分享個人和其朋友的部分個資，在那期間， 寇根取得數千萬人的資料。

2014年，為了預防類似應用軟體被濫用，臉書加強控管，類似寇根開發的類似應用軟體無法再取得用戶朋友群的資訊；2015年，臉書從英國衛報記者得知，寇根已將他先前透過應用軟件所獲取的個資，和劍橋分析公司(Cambridge Analytica)分享。祖克柏說，這違犯臉書「禁止應用軟體開發者在未經當事人同意下分享資訊」的政策，臉書除了將寇根的應用軟件從臉書平台撤除，並要求寇根和劍橋分析公司刪除不當取得的資料。「他們最後如此做了」，但祖克柏說，上個月發現，劍橋並未依承諾刪除所有資訊，連書立即中止他們的臉書使用權並與英國資訊委員會辦公室合作，對劍橋分析公司展開調查。

祖克柏的七頁證詞也詳述俄羅斯干預2016年美國大選的始末，和臉書亡羊補牢的做法。包括臉書、推特等社群媒體代表去年在國會作證時已承認，2016年大選期間被俄羅斯域內管理員操縱的「叫戰農場」(troll farm)，以購買廣告方式干擾大選或炒作爭議性話題。

祖克柏劍橋個資俄羅斯社群媒體

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