上週五重挫後 美股早盤反彈

2018-04-09 23:29 中央社 紐約9日綜合外電報導



在美國本週公布主要通膨數據及重要企業首季財報即將陸續出爐前，紐約華爾街股市今天早盤上揚。這是繼上週五因投資人擔心貿易戰導致美股重挫逾2%後，大盤反彈上揚。

開盤交易約15分鐘，績優股為主的道瓊工業指數上漲0.6%，報24078.05點。科技股雲集的那斯達克綜合指數躍升0.8%，報6967.49點。標準普爾500指數上漲0.5%，報2617.11點。

本週將公布的重要經濟資訊包括3月分消費者物價指數及聯邦準備理事會（Fed）3月集會的會議紀錄。此外，摩根大通（JPMorgan Chase）等大型銀行預定13日公布首季財報。