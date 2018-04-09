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歐元區投資人信心指數連三降 中美關係對展望造成壓力

2018-04-09 19:02經濟日報 記者任中原╱即時報導

歐元區4月投資人信心指數「連3降」，只剩19.6，低於3月時的24，更比元月的32.9劇降，主因投資人擔心中美關係惡化，對未來展望造成壓力；未來預期指標更跌到負數，為兩年來首見。

德國的投資人信心明顯惡化；現況指數從29.1降到24.4，預期指標降到2014年12月來最低水準，主因德國經濟對貿易的敏感度偏高，企業主管已經擔心自己會成為中美貿易戰下的犧牲品。

歐元區金融市場已經對貿易戰做出反應。德國股市DAX指數今年來共下跌4.33%，同期間歐股600指數也下跌3%。

德國歐元區

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