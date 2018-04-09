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祖克柏將赴國會作證 立法監管臉書聲浪漸增

2018-04-09 14:24中央社 華盛頓9日綜合外電報導

社群媒體臉書（Facebook）爆發個資外洩的隱私醜聞之際，臉書執行長祖克柏預計本週前往美國國會作證，他將面臨國會議員呼籲制定新法監管社群媒體平台的漸增壓力。

法新社報導，33歲的祖克柏（Mark Zuckerberg）預計明天出席聯邦參議院商務委員會和司法委員會舉行的聯席聽證會，回答關於臉書公司如何處理用戶個資的問題，並在11日出席聯邦眾議院的聽證會。

部分國會議員已經表示，他們打算在隱私保護議題上，針對臉書和其他網路服務採取強硬立場。

民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）6日在推特貼文寫道：「我們需要一個所有美國人都可以信賴的隱私權法案。」

加州民主黨籍眾議員肯納（Ro khanna）也認為，需要立法「保護美國人的尊嚴和隱私以防止惡意行為者侵害，例如使用社群媒體個資去操控群眾的劍橋分析公司（Cambridge Analytica）」。

羅肯納在推特貼文表示：「自我管控行不通，國會必須依照公共利益行事，以保護消費者和公民。」

數名國會議員和維權人士則認為，美國應仿效「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）。這項法規預計5月實施，對網路個資的通知及分享有嚴格的規範。

個資社群媒體祖克柏

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