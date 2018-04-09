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祖克柏赴國會作證前 這五個問題看他怎麼回應

2018-04-09 12:52經濟日報 記者易起宇╱即時報導

臉書執行長祖克柏10日、11日將赴國會為最近的個資濫用事件作證，但他還有許多問題...
臉書執行長祖克柏10日、11日將赴國會為最近的個資濫用事件作證，但他還有許多問題尚未澄清。 路透
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臉書執行長祖克柏10日、11日將赴國會為最近的個資濫用事件作證，不過他還有許多問題從未做過解釋。美聯社設想了五個當中較為重要的問題，看看祖克柏到時候會不會有所回應。

●你說你應該好幾年就要保護用戶隱私、防止濫用，是什麼因素阻礙了這種改變，是領導無方，或是臉書的商業模式等其他因素？你要如何確保臉書未來不會犯類似的錯誤？

背景：祖克柏坦承，他在審視臉書對世界所負的責任上，眼界不夠宏觀。然而，在這次的危機中，他或營運長桑柏格卻從未明確解釋，為何臉書的事業會發展出如此巨大的盲點，只有解釋他們將如何防止同樣事態再度重演。

●臉書的用戶資料是屬於誰的？是公司的還是用戶的？如果是用戶的，為何臉書不讓民眾選擇能不成為廣告商的目標？

背景：「誰擁有什麼」，臉書顯然不擅於解釋這問題。桑柏格說，以臉書目前仰賴廣告的商業模式，很難避免民眾的公開資訊被廣告商挖掘。

●臉書一直以來致力在讓民眾更方便相互串聯和分享資訊，為什麼你們不放同樣的心力，再讓隱私控管也一樣方便？

背景：臉書10年來做了七次隱私設定更新，每次都讓用戶資訊變得更便於利用，許多個人資訊的預設選項都是公開，要更改設定都要用戶自己手動。

●臉書是否有對英國衛報報導劍橋分析醜聞威脅採取法律行動？

背景：美國衛報編輯John Mulholland在推特上表示，臉書3月中曾威脅說要控告，要求停止公開爆料劍橋分析醜聞的報導。衛報和臉書都未對此深入置評。

●對於一些前臉書投資人或員工表示，臉書的服務已變成社會中的一股上癮、腐敗勢力，你有何表示？

背景：臉書的首任總裁Sean Parker說，臉書的專長是「剝削」人的心靈，可能傷害兒童的大腦。投資人Roger McNamee將臉書比喻成像尼古丁、酒精一樣讓人上癮。

臉書

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