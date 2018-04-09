今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-09 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



華爾街日報引述美國官員報導，北韓告知美國，金正恩願意談朝鮮半島去核化。美聯社 分享 facebook

美中貿易緊張未退，亞股預料會追隨美股上周五頹勢，以下是今天開盤前，投資人值得留意的五件國際要聞：

●誰先軟下來

美國總統川普周日又對他5,000個推特追隨者PO文了，他預料中國會先軟化，「中國會拆下貿易壁壘，因為這是正確之舉 」。美國總統川普上周揚言另對1,000億美元的中國進口產品課徵關稅。

●北韓願意談去核化

華爾街日報引述美國官員報導，北韓告知美國，金正恩願意談朝鮮半島去核化，排除川普和金正恩高峰會談的障礙。

●市場又開始戰慄

聯準會（Fed）主席鮑威爾不甩貿易爭端，主張支持繼續漸進升息，導致美股6日午後賣壓加劇，道瓊工業指數收盤大跌572點或2.3%，費半跌幅更超過3%。

美國總統川普揚言另對1,000億美元的中國進口產品課徵關稅，美股6日早盤已開低走低，鮑威爾談話後更加重賣壓，道瓊一口氣跌掉連三日漲勢，收盤跌2.3%至23,932.76點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅也均超過2%。一周下來道瓊跌0.7%，標普和那斯達克各跌1.4%和2.1%。

費半指數上周五收盤大跌3.1%，周線跌幅更深達4.8%，在四大指數中最慘。當日台積電ADR收盤跌2.1%，至42.42美元，周線慘跌3.1%。至於4至6日台灣清明連假期間，道瓊跌0.4%，費半跌2.83%，台積電跌2.44%。

鮑威爾6日在上任後首場演講表示，勞動市場接近全面就業，通膨也可望接近Fed 2%的目標，「只要經濟持續按當前步調普遍成長，進一步漸進調高聯邦資金利率最適合促成達標」。他說：「FOMC耐心等待的政策已見成效，促進今日經濟走強。」

●財報季回基本面

出現兩年來最劇烈震盪的美國股市，本周開始將隨企業陸續公布第1季財報而面臨真正考驗，市場預料獲利會出現七年來最大成長，但若有什麼閃失，美股將更不堪一擊。

投資人對企業獲利期望很高，最近幾周在美中貿易戰和科技業面臨加強監管的疑慮下，莫不寄望財報季使市場回歸基本面，也替股價築底。

摩根大通、富國銀行、花旗集團本周五（13日）率先公布季報。據湯森路透調查，標普500指數成份股企業獲利成長18.4%，創下2011年第1季來最大幅度成長。瑞士信貸分析師估計，其中逾1/3成長來自減稅。

美國本周三（11日）也將公布3月消費者物價指數（CPI），年增率料為2.3%，不計燃料和食物的核心CPI增幅可達2%，等於達到聯準會（Fed）的通膨目標。

●留意DRAM股

--美光周四和周五連日下跌多達9.2%，因瑞銀證券將美光股票評為「賣出」，認為記憶晶片仍屬景氣循環股。