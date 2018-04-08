親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

經濟解析／全球經濟同步成長之後將如何走？

2018-04-08 22:23經濟日報 記者任中原╱即時報導

全球經濟同步成長已經歷約一年的時間，現在應考慮接下來全球經濟將怎麼走。

金融海嘯之後，全球經濟經過多年的溫和、零星擴張，2017年終於見到所有重要經濟體都同步向上，原本表現最弱的歐洲及日本尤其亮眼。許多人覺得大好時光將會繼續下去；但傳統智慧證明，如果人人都這樣想，結果便可能出問題。

今年可能是經濟連續擴張的第九年，但不太可能加速，而且還出現減緩的現象。當然不至於陷入衰退，但成長速度可能變慢。國際貨幣基金（IMF）幾周後便將公布最新經濟預測，屆時可能會引燃成長減緩的話題。

成長減緩的最明確信號，就是今年全球採購經理人指數（PMI）已普遍下降，包括製造業與服務業。美國3月製造業與非製造業ISM指數稍稍下降，歐洲PMI也出現動能減緩的信號，亞洲同樣減弱。

一年前PMI預示成長將加速，但目前PMI已顯示經濟僅僅是堅實擴張，而且已經脫離高峰水準。這提醒各國決策者不要對全球經濟成長太過掉以輕心。

經濟既不會衰退，也不會增強。既不足以使各國央行縮減寬鬆規模，也不能使央行停止秘密討論此一議題。央行主要是在矯正之前的超寬鬆政策，而不是要抑制經濟活動。其間的差異不應混淆。

歷史經驗也提示投資人必須審慎。目前美國正逼近以來最長的擴張期，最終必將會停止。川普的減稅政策雖能增強成長力道，但不可能扭轉景氣循環的大趨勢。從1990年來每當全球經濟出現同步成長，隨之而來的便是某種不愉快的震撼。

據匯豐銀行計算，在全球50個主要國家中，去年有30多國的經濟成長率超越十年平均水準，這是2010年來首見，其中部分國家是從深度衰退中反彈。經濟擴張有成熟期，時間可能稍長，轉變也會很溫和，但也可能以並不溫和的方式來臨。

PMI金融海嘯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

保客源 英超市修集點規則

2018-04-08 13:28

羅比尼專欄／破解區塊鏈神話…

2018-04-08 01:08

孟加拉祭賦稅優惠 衝刺成衣製鞋產業

2018-04-08 00:27

汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

2018-04-08 00:27

索羅斯家族基金 傳瞄準加密貨幣

2018-04-08 00:15

新興市場…貿易戰「安全天堂」

2018-04-08 00:15

亞馬遜靠Alexa 要攻P2P支付

2018-04-08 00:15

美企將公布季報 市場寄厚望

2018-04-08 00:15

瑞典邁向無現金社會 7成國民不挺

2018-04-07 23:25

Fed漸進升息不變 道瓊大跌

2018-04-07 23:22

美工資勁揚 Fed升息路線不變

2018-04-07 00:11

印尼進口配額限制 鬧出鹽荒

2018-04-07 00:01

狂人川普向亞馬遜亂開砲...放錯重點

2018-04-07 00:01

臉書共享病歷計畫 急喊卡

2018-04-07 00:01

三星少主李在鎔最快本月重掌大權

2018-04-07 00:01

封殺臉書廣告…用戶得付費

2018-04-07 00:01

日消費支出弱 復甦遇瓶頸

2018-04-07 00:01

亞馬遜槓川普 擴大遊說火力

2018-04-07 00:01

印尼經濟轉型 聚焦軟實力

2018-04-07 00:01

三星Q1獲利 有望創新高

2018-04-07 00:01

全球經濟...暗藏二大地雷

2018-04-07 00:01

英國零工經濟夯 失業率40年最低

2018-04-03 13:15

彭博資訊專欄／雙印菲央行 準備念緊箍咒了

2018-04-02 23:59

伊爾艾朗專欄／科技股後市 看六風向球

2018-04-01 00:54

彭博資訊專欄／美債熊市還有得走

2018-03-28 00:34

席勒專欄／發行GDP連結公債…時機到了

2018-03-26 00:01

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥

2018-03-21 01:15

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47

福斯擴廠 力拚五年內要當電動車龍頭

2018-03-15 00:04

黑田：有信心QE順利退場

2018-03-15 00:03

日本春鬥 豐田加薪不夠力

2018-03-15 00:03

OPEC上修美今年產量預測

2018-03-15 00:00

響應政策 南韓SK集團增聘2.7萬人

2018-03-15 00:00

美零售銷售 連三月下滑

2018-03-15 00:00

蘋果攻原創影音 重質不重量

2018-03-14 01:17

蘋果併購「雜誌版Netflix」

2018-03-14 01:17

歐洲冷颼颼 電價走高

2018-03-14 01:17

泰國將立法 管理加密幣

2018-03-14 01:17
看更多

熱門文章

律師邱彰曝案情新進度 「狄鶯一家近期脫困返台有望」

2018-04-08 15:39

德國廂型車衝撞人群至少3死20傷 駕駛舉槍自盡

2018-04-07 23:33

敘利亞傳大規模毒氣攻擊！ 至少70人喪命

2018-04-08 09:35

中美貿易戰若真打 金融時報：雙輸且影響遠超經濟層面

2018-04-08 18:25

敘利亞毒氣攻擊／直升機扔毒氣炸彈 傷者口吐白沫

2018-04-08 10:36

美簽證政策緊縮 中國孕婦入關遭刁難

2018-04-08 13:50

美中貿易戰 本周聚焦兩大風險事件

2018-04-08 16:00

美不樂見貿易戰 白宮：盼能與陸談判

2018-04-07 23:21

美中緊張 油價跌黃金漲

2018-04-08 00:15

女兒憶陳香梅：最後使命是當兩岸橋樑

2018-04-08 06:20

川普嚴打邊境偷渡 惹怒墨西哥

2018-04-07 23:57

詹惟中：孫鵬透天厝好行情 3年前開價1億

2018-04-08 13:58

對抗大陸！ 印度急購20萬支槍

2018-04-08 12:57

經濟解析／美國對中國的需要，超過中國需要美國

2018-04-08 00:05

日本「孤獨死」增加 即時通報靠電力公司？

2018-04-08 12:03

川普大樓火災撲滅 總統推文謝消防員還讚大樓蓋得好

2018-04-08 08:20

羅比尼專欄／破解區塊鏈神話…

2018-04-08 01:08

首座「太空旅館」2022年開業 花2.8億繞地球12天

2018-04-08 14:11

維琴飛船升降測試成功 太空旅遊「邁大步」

2018-04-08 14:52

美朝人員密會敲川金會地點 考慮蒙古烏蘭巴托

2018-04-08 10:40

Fed漸進升息不變 道瓊大跌

2018-04-07 23:22

強調與習友情 川普認美中可化解貿易爭端

2018-04-08 22:09

「我並不超越法律」 巴西前總統魯拉向警方報到開始服刑

2018-04-08 08:39

影／加拿大冰球隊巴士撞卡車 造成14死14傷

2018-04-08 16:23

美國名校提早入學篩選涉壟斷 司法部調查

2018-04-08 13:26

汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

2018-04-08 00:27

金正恩開棄核條件 美須保證北韓政權安全

2018-04-08 16:47

全美首創！ 新墨西哥擬新規 高中生找好出路才能畢業

2018-04-08 13:26

紐約川普大樓50樓冒煙起火 暫無傷亡通報

2018-04-08 07:14

狄鶯搞定了？孫安佐案法界仍有疑慮

2018-04-08 22:43

美中貿易緊張升溫 科技業擔憂受牽連

2018-04-08 13:41

南韓明日起訴李明博 上門調查無果而終

2018-04-08 17:54

川普暗示中國會「拆除」其貿易壁壘

2018-04-08 22:47

伊朗網路驚見美國旗 全球20萬路由器遭駭

2018-04-08 12:57

新興市場…貿易戰「安全天堂」

2018-04-08 00:15

為川金峰會鋪路 美國北韓秘密直接對話

2018-04-08 04:56

川普大樓失火釀1死4傷 死者為67歲住戶

2018-04-08 10:44

日本水陸機動團 劍指釣魚台？

2018-04-08 00:08

影／川普大樓失火 1死4傷 火勢已控制

2018-04-08 15:52

準備入監服刑 巴西前總統魯拉向警方報到

2018-04-08 08:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top