經濟解析／全球經濟同步成長之後將如何走？

2018-04-08 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



全球經濟同步成長已經歷約一年的時間，現在應考慮接下來全球經濟將怎麼走。

金融海嘯之後，全球經濟經過多年的溫和、零星擴張，2017年終於見到所有重要經濟體都同步向上，原本表現最弱的歐洲及日本尤其亮眼。許多人覺得大好時光將會繼續下去；但傳統智慧證明，如果人人都這樣想，結果便可能出問題。

今年可能是經濟連續擴張的第九年，但不太可能加速，而且還出現減緩的現象。當然不至於陷入衰退，但成長速度可能變慢。國際貨幣基金（IMF）幾周後便將公布最新經濟預測，屆時可能會引燃成長減緩的話題。

成長減緩的最明確信號，就是今年全球採購經理人指數（PMI）已普遍下降，包括製造業與服務業。美國3月製造業與非製造業ISM指數稍稍下降，歐洲PMI也出現動能減緩的信號，亞洲同樣減弱。

一年前PMI預示成長將加速，但目前PMI已顯示經濟僅僅是堅實擴張，而且已經脫離高峰水準。這提醒各國決策者不要對全球經濟成長太過掉以輕心。

經濟既不會衰退，也不會增強。既不足以使各國央行縮減寬鬆規模，也不能使央行停止秘密討論此一議題。央行主要是在矯正之前的超寬鬆政策，而不是要抑制經濟活動。其間的差異不應混淆。

歷史經驗也提示投資人必須審慎。目前美國正逼近以來最長的擴張期，最終必將會停止。川普的減稅政策雖能增強成長力道，但不可能扭轉景氣循環的大趨勢。從1990年來每當全球經濟出現同步成長，隨之而來的便是某種不愉快的震撼。

據匯豐銀行計算，在全球50個主要國家中，去年有30多國的經濟成長率超越十年平均水準，這是2010年來首見，其中部分國家是從深度衰退中反彈。經濟擴張有成熟期，時間可能稍長，轉變也會很溫和，但也可能以並不溫和的方式來臨。