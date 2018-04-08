越南首季國際旅客增3成 台客成長近1成

2018-04-08 19:25 中央社 河內8日電



越南旅遊總局統計顯示，今年第一季到訪越南的國際旅客超過420.5萬人次，較去年同期增加30.9%，其中台灣旅客逾16萬人次，年增9.5%。越南旅遊業者希望今年能有1550萬外國遊客造訪。

根據統計，今年頭3個月，從航空入境越南的國際旅客約336.5萬人次，從陸路入境的近72萬人次，海運入境的逾12萬人次。

今年頭3個月，赴越南的中國大陸旅客135萬6434人次，排名第一；南韓和日本旅客分別為89萬2462人次和21萬5427人次，分居第二和第三。

今年前3個月赴越南的台灣遊客達16萬4370人次，排名第6，年增9.5%。

台灣與越南互訪旅客人數近期大幅成長。統計顯示，2017年赴越南的台灣旅客逾61萬人次，年增21%；同年赴台灣的越南旅客近40萬人次，年增94%。

根據越南旅遊總局統計，2017年到訪越南的外國旅客逾1292萬人次，與前一年相比，成長29.1%。

其中中國大陸旅客近401萬人次，排名第一，年增48.6%；南韓和日本旅客分別為241萬人次和80萬人次，分居第二和第三。台灣遊客達61萬6232人次，排名第四，年增21.5%。

統計顯示，2017年越南國內旅客逾7300萬人次，旅遊業營收約510兆越盾（約224億美元）。

根據越南通訊新聞部旗下VietnamNet網站1日的英文報導，2017年到訪越南的國際旅客，有970萬來自亞洲，年增率34.4%，180萬來自歐洲，81.7萬來自美洲，42.1萬來自澳洲，3.6萬來自非洲。

報導說，2018年，越南旅遊業者希望能迎接至少1550萬國際旅客，7800萬國內旅客，旅遊業營收達到620兆越盾。