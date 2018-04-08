親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國民黨新竹前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

在陸台生經驗談：登陸前想清楚 一定要進名校

美中貿易緊張升溫 科技業擔憂受牽連

2018-04-08 13:41中央社 華盛頓7日綜合外電報導

中美貿易戰。（圖／路透）
中美貿易戰。（圖／路透）
分享
隨著美國與中國貿易緊張升溫，科技業者越來越感到擔憂，深怕美國最重要的其中一項出口產業可能連帶受到損害。

法新社報導，美國科技業沒有直接受到總統川普（Donald Trump）政府推動的新關稅計畫影響，這項計畫目的在針對北京當局無法保護智慧財產權的不公平貿易作為。

但一些工商業領袖擔心科技業會被捲入這場貿易紛爭，產值估計高達3兆美元（約新台幣87兆元）的科技業可能受到衝擊，而中美兩國是科技產業重要參與者。

電腦與通訊產業協會（Computer &Communications Industry Association）會長兼執行長布萊克（Ed Black）表示：「隨著貿易戰升級，它們無法受到控制，它們不可預測。」

電腦與通訊產業協會代表亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）和影音串流平台Netflix等主要科技公司。

布萊克說：「總是會有連帶損害。」

布萊克還表示，美國政府在與中國有關的貿易往來中「正確辨認出一些問題」，但「忽略在中國做生意的各大網路公司的所有問題」。

布萊克指出，科技業理解有必要就貿易壁壘和其他作法與中國對抗，但華盛頓當局一意孤行可能會「削弱國際貿易體系」。

由於審查制度、勞工和人權疑慮以及竊取商業機密的可能性，美國科技公司與中國政府的關係長期以來錯綜複雜。

北京華盛頓貿易戰關稅
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

羅比尼專欄／破解區塊鏈神話…

2018-04-08 01:08

孟加拉祭賦稅優惠 衝刺成衣製鞋產業

2018-04-08 00:27

汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

2018-04-08 00:27

索羅斯家族基金 傳瞄準加密貨幣

2018-04-08 00:15

新興市場…貿易戰「安全天堂」

2018-04-08 00:15

亞馬遜靠Alexa 要攻P2P支付

2018-04-08 00:15

美企將公布季報 市場寄厚望

2018-04-08 00:15

瑞典邁向無現金社會 7成國民不挺

2018-04-07 23:25

Fed漸進升息不變 道瓊大跌

2018-04-07 23:22

澳洲 瘋建人工衝浪樂園

2018-04-07 14:03

Airbnb星總部 有家的感覺

2018-04-07 14:03

臉書將雇員 篩檢政治廣告

2018-04-07 13:53

聯準會主席樂觀看經濟 偏好逐步升息

2018-04-07 12:21

美工資勁揚 Fed升息路線不變

2018-04-07 00:11

印尼進口配額限制 鬧出鹽荒

2018-04-07 00:01

狂人川普向亞馬遜亂開砲...放錯重點

2018-04-07 00:01

臉書共享病歷計畫 急喊卡

2018-04-07 00:01

三星少主李在鎔最快本月重掌大權

2018-04-07 00:01

封殺臉書廣告…用戶得付費

2018-04-07 00:01

日消費支出弱 復甦遇瓶頸

2018-04-07 00:01

亞馬遜槓川普 擴大遊說火力

2018-04-07 00:01

印尼經濟轉型 聚焦軟實力

2018-04-07 00:01

三星Q1獲利 有望創新高

2018-04-07 00:01

全球經濟...暗藏二大地雷

2018-04-07 00:01

寵物商機／狗狗公園成買房指標

2018-04-06 00:02

LGD面板廠 驚傳火警

2018-04-06 00:02

美貿易逆差 連六月攀升

2018-04-06 00:02

臉書執行長下周赴國會作證

2018-04-06 00:02

日企幫老員工加薪 提振士氣

2018-04-06 00:02

日化妝品商祭限購 防堵掃貨

2018-04-06 00:02

寵物商機大 掀起併購熱潮

2018-04-06 00:01

歐元區降溫 經濟恐回落

2018-04-06 00:01

臉書個資外洩案 愈演愈烈

2018-04-06 00:01

印度服務業PMI 恢復擴張

2018-04-06 00:01

韓要砸37億美元 助青年就業

2018-04-06 00:01

英國零工經濟夯 失業率40年最低

2018-04-03 13:15

彭博資訊專欄／雙印菲央行 準備念緊箍咒了

2018-04-02 23:59

伊爾艾朗專欄／科技股後市 看六風向球

2018-04-01 00:54

彭博資訊專欄／美債熊市還有得走

2018-03-28 00:34
看更多

熱門文章

孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

2018-04-07 14:21

孫安佐案若被定「精神有問題」 名律師：這盤棋狄鶯贏！

2018-04-07 23:05

德國廂型車衝撞人群至少3死20傷 駕駛舉槍自盡

2018-04-07 23:33

川普敢對中國動手 幕後推手竟是他

2018-04-07 19:15

敘利亞傳大規模毒氣攻擊！ 至少70人喪命

2018-04-08 09:35

自家蓋0.5坪組合屋 日本老父囚禁精障兒25年

2018-04-07 22:17

「花都」名不虛傳！巴黎鐵塔、聖母院賞櫻美呆了

2018-04-07 21:01

敘利亞毒氣攻擊／直升機扔毒氣炸彈 傷者口吐白沫

2018-04-08 10:36

海角七號義大利版！郵差家中囤信400公斤

2018-04-07 20:49

英國女王43代祖 追溯到先知穆罕默德

2018-04-07 21:21

女兒憶陳香梅：最後使命是當兩岸橋樑

2018-04-08 06:20

川普嚴打邊境偷渡 惹怒墨西哥

2018-04-07 23:57

祖克柏已傳訊息憑空消失 臉書坦承秘刪多年

2018-04-07 17:16

MeToo延燒諾貝爾 三院士請辭以示抗議

2018-04-07 15:04

美不樂見貿易戰 白宮：盼能與陸談判

2018-04-07 23:21

川普大樓火災撲滅 總統推文謝消防員還讚大樓蓋得好

2018-04-08 08:20

經濟解析／美國對中國的需要，超過中國需要美國

2018-04-08 00:05

是誰幹的？日本宮城縣海鷗頭部中箭 大難不死照划水

2018-04-07 22:53

Fed漸進升息不變 道瓊大跌

2018-04-07 23:22

美朝人員密會敲川金會地點 考慮蒙古烏蘭巴托

2018-04-08 10:40

美中緊張 油價跌黃金漲

2018-04-08 00:15

服務37年空中護士要退休 最難忘曾急救飛行員

2018-04-07 14:58

金正恩點唱「遲到的後悔」透露內心焦慮？

2018-04-07 20:35

「我並不超越法律」 巴西前總統魯拉向警方報到開始服刑

2018-04-08 08:39

羅比尼專欄／破解區塊鏈神話…

2018-04-08 01:08

紐約川普大樓50樓冒煙起火 暫無傷亡通報

2018-04-08 07:14

日本「孤獨死」增加 即時通報靠電力公司？

2018-04-08 12:03

對抗大陸！ 印度急購20萬支槍

2018-04-08 12:57

好尷尬！夾在美中貿易戰砲火中間 這國左右為難

2018-04-07 19:19

汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

2018-04-08 00:27

為川金峰會鋪路 美國北韓秘密直接對話

2018-04-08 04:56

「我們有武器」 喬州哈里斯郡 立警告牌迎客

2018-04-07 19:09

川普大樓失火釀1死4傷 死者為67歲住戶

2018-04-08 10:44

日本水陸機動團 劍指釣魚台？

2018-04-08 00:08

經濟解析／面對貿易戰，中國還留有不少強牌未打

2018-04-07 20:01

準備入監服刑 巴西前總統魯拉向警方報到

2018-04-08 08:04

伊朗網路驚見美國旗 全球20萬路由器遭駭

2018-04-08 12:57

新興市場…貿易戰「安全天堂」

2018-04-08 00:15

川普對中祭重稅 美髖關節置換手術費用恐漲

2018-04-08 01:35

調查：#MeToo浪潮 政黨扮關建要角

2018-04-07 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top