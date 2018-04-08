經濟解析／美國對中國的需要，超過中國需要美國

2018-04-08 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普不甘對中國示弱，不惜將貿易戰節節升高；繼500億美元關稅措施後，又威脅將再增加1千億美元。川普此舉錯估了一項重要的現實：美國對中國的需要程度，大於中國對美國之所需。

‎前大摩首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）指出，中國的確是出口為主的經濟體系，美國消費者是中國最大的主顧。但出口占中國國內生產毛額（GDP）的比重已經由2007年時的37%，下降到今天的不足20%，這是過去十年來中國重新平衡經濟模式的重要結果。由於中國內需對經濟的支持力道增強，因而更能夠抵擋美國高關稅的壓力。

美國則不然。美國高度依賴中國提供低成本的產品，讓美國收入拮据的消費者能滿足需要。而且中國是美國產品的第三大出口市場，而且還是美國成長最快的主要出口市場，因此美國也高度依賴中國市場來支持本身的出口。

美國當然也依賴中國資金來挹注預算赤字。中國是美國公債的最大外國買主，總金額達1.55兆美元；少了中國的買盤，公債價格可能大幅下跌。

美國之所以高度依賴中國，是因為美國經濟有基本性的弱點，即國內儲蓄嚴重不足。去年第4季國內淨儲蓄僅占國民所得的1.3%。家庭缺乏儲蓄，又想要消費及成長，美國必須靠外國的儲蓄流入；為了引進資金，國際收支與貿易收支必然出現鉅額逆差。2017年美國對全球102個國家存在貿易逆差。

川普一再單挑中國是美國貿易大悲劇的始作俑者，他其實應該好好照照鏡子。首先，他一直堅持美─中貿易逆差是5,000億美元，已經比商務部公布的3,750億美元多出三分之一。

第二，經濟合作暨發展組織（OECD）與世界貿易組織（WTO）的數據顯示，中美貿易失衡的總額中，至少有40%是反映各種零組件的供應鏈效應，這些零組件並非在中國製造，而是運到中國再裝配成最終產品，這表示若以附加價值來計算，美中貿易逆差占美國總逆差的比率並非47%，而是28%。這當然還是非常龐大的數字，但遠低於川普及商務部所宣稱的水準。這是全球比較利益形成的結果，但政治人物卻聽不進去。

第三，預算赤字擴大將使美國逆差更加惡化。以美國儲蓄之低，如果沒有貿易逆差，經濟絕對難以運轉。10年1.5兆美元的減稅政策，加上今、明兩年再擴大公共支出3,000億美元，將使美國的儲蓄率降到0，甚至更低，而貿易逆差只能更進一步擴大。

美國對中國產品提高關稅後，美中貿易逆差雖可能減少，但從其他國家的進口將增加，而這些國家的生產成本比中國高，結果將使美國家庭的負擔加重，與川普保護消費者的說法背道而馳。

在美國十大進口來源國中，中國製造業的平均時薪僅2.3美元，而其他九國的平均時薪達26美元，顯示中國產品對美國帶來的好處。川普現在將美國進口來源轉向其他高成本生產國，對美國消費者的購買力將造成重大打擊。

要避免此一夢魘成真，必須做三件事。第一，是加強溝通。目前中美間缺乏定期交換意見的機制，只有一年一次的戰略與及經濟對話，聯合商務與貿易委員會議，及雙方元首的定期峰會。因此應成立固定的秘書處，由雙方指派高階層專家參與，以解決複雜的經貿關係。

第二，開放市場。中、美雙方應打開十年來雙邊投資條約談判的僵局。對美國跨國企業而言，能進入中國迅速擴張的市場已是重大的成長機會，同時也是中國投資能「走出去」的良機。

第三，是智慧財產。雙方必須解決科技移轉爭議，尤其是在談判合資契約時必須明訂各項智財權分享條件。