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羅比尼專欄／破解區塊鏈神話…

2018-04-08 01:08經濟日報 PS 專欄

有關比特幣等加密幣注定會失敗的預言，常引來辯護之辭，論點是就算加密幣失敗，作為加密幣技術基礎的區塊鏈仍將掀起革命。但事實上，區塊鏈是歷來最過譽的技術之一。

首先，區塊鏈的效率比不上現有資料庫。所謂「在區塊鏈上」執行某事，通常意指執行散布在眾多裝置上的軟體應用程式的一個個體（instance），所需的儲存空間和運算效能遠比集中式應用來得大。包含「權益證明」或「零知識證明」技術的區塊鏈，須以加密方式驗證各種交易，這將拖慢速度。另一問題是耗電量巨大。

若權衡速度/ 驗證的利弊得失後確定值得這麼做，採用區塊鏈就很合理。但當前區塊鏈投資方案大肆吹噓此技術將顛覆整個產業，例如雲端運算，卻對此技術的局限略過不提。

許多投資方案奠基於一個主張：區塊鏈是一種分散式的、遍及全球的「世界電腦」。這個主張假定，已使用高效率系統處理每日數百萬筆交易的銀行，有充分理由遷移至速度更慢、效率更低的單一加密幣。這豈不與我們所知金融業的軟體使用牴觸。

另一謬誤假設是，區塊鏈作用類似通用協定，像是TCP-IP或HTML之於網際網路。這種說法暗示區塊鏈將成為未來全球大多數交易與通訊的基礎。這也沒道理。區塊鏈本身既倚靠TCP-IP這類協定，又如何取而代之？

再者，區塊鏈是有狀態必記錄，設計良好的區塊鏈須顧及用戶硬體限制，並防範垃圾訊息攻擊。這正是為何比特幣用戶端軟體「Bitcoin Core」每秒只能處理5至7筆交易。相形下，威士卡每秒可處理2.5萬筆。

第三種謬誤假設是關於「去信任」的烏托邦，即區塊鏈免除可靠中間人的必要性。這很荒謬，原因很簡單：今日的金融合約可由參與方加以修改，或蓄意違約。用僵硬的「去信任」條件將這些可能性自動去除，在商業上不可行。況且，許多區塊鏈潛在的金融應用，像是證券化或供應鏈監控，都需要中間人，因為難免會發生意外情況，需要慎重以對。該終結這一切吹噓了。區塊鏈的用途終將局限於特定、定義嚴格、複雜的應用，而且對透明性和防篡改的重視更甚於對速度的要求，例如與自駕車或無人機溝通。（作者Nouriel Roubini是紐約大學教授、Project Syndicate專欄作家）

比特幣紐約大學教授
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