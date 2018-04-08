親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

孟加拉祭賦稅優惠 衝刺成衣製鞋產業

2018-04-08 00:27經濟日報 ■林志都

孟加拉是世界第二大成衣出口國，製鞋業也蓬勃發展。隨著經濟發展，當地政府積極讓產業升級，也使當地市場充滿商機。由於擁有龐大的人口紅利，加上低廉薪資，當地正式員工底薪約每月78美元，以及歐洲、日本、加拿大等國給予普遍性優惠措施(GSP)，免除出口至當地大部分產品關稅，使孟加拉成為勞力密集產業趨之若鶩的投資國。

隨著經濟發展，孟加拉民眾消費力增加，GDP成長率由2008年以來，除2009、2010年成長約5%，至今每年都超過6%。受益於紡織製鞋等產業成長，也產生一批新富階級，但除紡織、製鞋業外，大部分產業供應鏈與服務業相對不發達，因此對進口產品與服務需求頗大。

孟加拉政府為振興經濟，1980年代透過設立出口加工區以獲取外匯投資並創造就業機會。1983年至2006年共設立八個加工出口區，並由直屬總理辦公室的「孟加拉加工出口區管理局(BEPZA)」統一管轄。各加工出口區提供由五至七年的公司營利所得賦稅優惠，以及原料、產品進出口免關稅措施。

孟加拉台商集中於首都達卡、南方大港與第二大城吉大港Cittagong，以及兩者之間的庫米拉Comilla等三個城市周遭的加工出口區。台商除紡織成衣及製鞋業代工業者，亦有建材、家具、自行車、帳篷、紀念品、投影機鏡頭等廠商。目前當地有近40家台商。當地紡織加工業則以生產歐洲、日本品牌成衣為主。

近年來加工出口區入駐廠商眾多，廠區漸滿，同時為響應2009年1月「人民聯盟(AW)」主席哈西娜當選總理推動之「孟加拉2021願景」經濟發展目標，以加速經濟發展與提升就業率，直屬於總理辦公室的「孟加拉經濟區管理局(BEZA)」在2010年成立。目標15年內在3萬公頃的土地上創立100個「經濟區(EZs)」，創造1,000萬個就業機會。

經濟區提供較加工出口區優惠之條件(10年免稅期、可在經濟區內建造員工宿舍等)，種類亦更加多元，可分為公私協力夥伴型、民營型、國營、特別產業區、政府對政府型((G2G EZs))、與一般型。其中最大面積之經濟區群聚在東部吉大港北方約50公里的Mirsarai，共約有3,000英畝(約1,214公頃)土地，預計2018年底營運。相較於加工出口區固定租金為無建物土地每年每平方公尺2.2美元，有建物土地每月每平方公尺2.75美元，經濟區固定租金為無建物土地每年每平方公尺約2美元，視不同經濟區而定。

亞洲各大工業國對孟加拉當地經濟區頗有興趣，紛紛設立G2G之經濟區。日本在達卡南方的Narayanganj、大陸在吉大港南側的Anwara、印度於西南部的港口蒙格拉Mongla、西部的Kushtia/Bheramera與東南部的Mirsarai分別都有設立經濟區之計畫。

不過，由於當地基礎建設落後，交通不便、工業區內停電仍時有所聞，加上勞工教育程度不高，因此除傳統紡織製鞋業，大部分產業供應鏈並不完整。有意前往投資之廠商，可先前往當地考察。

(作者是外貿協會市場拓展處研究員)

孟加拉台商
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

Fed漸進升息不變 道瓊大跌

2018-04-07 23:22

新興市場…貿易戰「安全天堂」

2018-04-08 00:15

美企將公布季報 市場寄厚望

2018-04-08 00:15

羅比尼專欄／破解區塊鏈神話…

2018-04-08 01:08

汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

2018-04-08 00:27

索羅斯家族基金 傳瞄準加密貨幣

2018-04-08 00:15

亞馬遜靠Alexa 要攻P2P支付

2018-04-08 00:15

瑞典邁向無現金社會 7成國民不挺

2018-04-07 23:25

澳洲 瘋建人工衝浪樂園

2018-04-07 14:03

Airbnb星總部 有家的感覺

2018-04-07 14:03

臉書將雇員 篩檢政治廣告

2018-04-07 13:53

聯準會主席樂觀看經濟 偏好逐步升息

2018-04-07 12:21

美中貿易爭端加劇 美股盤中重挫

2018-04-07 02:12

Fed主席鮑威爾支持漸進升息 美股跌500點

2018-04-07 02:05

彭博資訊專欄／景氣同步擴張 已到強弩之末

2018-04-07 01:20

美工資勁揚 Fed升息路線不變

2018-04-07 00:11

印尼進口配額限制 鬧出鹽荒

2018-04-07 00:01

狂人川普向亞馬遜亂開砲...放錯重點

2018-04-07 00:01

臉書共享病歷計畫 急喊卡

2018-04-07 00:01

三星少主李在鎔最快本月重掌大權

2018-04-07 00:01

封殺臉書廣告…用戶得付費

2018-04-07 00:01

日消費支出弱 復甦遇瓶頸

2018-04-07 00:01

亞馬遜槓川普 擴大遊說火力

2018-04-07 00:01

印尼經濟轉型 聚焦軟實力

2018-04-07 00:01

三星Q1獲利 有望創新高

2018-04-07 00:01

全球經濟...暗藏二大地雷

2018-04-07 00:01

寵物商機／狗狗公園成買房指標

2018-04-06 00:02

LGD面板廠 驚傳火警

2018-04-06 00:02

美貿易逆差 連六月攀升

2018-04-06 00:02

臉書執行長下周赴國會作證

2018-04-06 00:02

日企幫老員工加薪 提振士氣

2018-04-06 00:02

日化妝品商祭限購 防堵掃貨

2018-04-06 00:02

寵物商機大 掀起併購熱潮

2018-04-06 00:01

歐元區降溫 經濟恐回落

2018-04-06 00:01

臉書個資外洩案 愈演愈烈

2018-04-06 00:01

印度服務業PMI 恢復擴張

2018-04-06 00:01

韓要砸37億美元 助青年就業

2018-04-06 00:01

英國零工經濟夯 失業率40年最低

2018-04-03 13:15

彭博資訊專欄／雙印菲央行 準備念緊箍咒了

2018-04-02 23:59
看更多

熱門文章

孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

2018-04-07 14:21

因「不可預見的情況」 孫安佐律師記者會臨時取消

2018-04-07 03:03

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

孫安佐案若被定「精神有問題」 名律師：這盤棋狄鶯贏！

2018-04-07 23:05

歐洲破獲走私集團 市值145億元鰻苗全送往亞洲

2018-04-07 10:52

影／陸嗆聲要打貿易戰就來 美股三大指數全收黑

2018-04-07 13:44

高盛：反擊美國 北京還有兩張王牌

2018-04-07 12:38

川普敢對中國動手 幕後推手竟是他

2018-04-07 19:15

德國發生汽車衝撞行人事故 駕駛舉槍自盡

2018-04-07 23:33

環時社評：即使中美貿易歸零 中國也不會後退

2018-04-07 10:20

自家蓋0.5坪組合屋 日本老父囚禁精障兒25年

2018-04-07 22:17

「花都」名不虛傳！巴黎鐵塔、聖母院賞櫻美呆了

2018-04-07 21:01

無現金社會不是夢？七成瑞典人不挺

2018-04-07 14:06

美中貿易爭端加劇 美股盤中重挫

2018-04-07 02:12

海角七號義大利版！郵差家中囤信400公斤

2018-04-07 20:49

美擬再加徵關稅 新華社：中國人不信邪不怕鬼

2018-04-07 10:59

美中貿易關稅戰 川普喊加碼幕僚忙緩頰

2018-04-07 09:53

老闆開砲 白宮：希望談判沒想貿易戰

2018-04-07 13:31

MeToo延燒諾貝爾 三院士請辭以示抗議

2018-04-07 15:04

美共和黨眾議員會晤選民 卻當眾掏槍

2018-04-07 09:05

祖克柏已傳訊息憑空消失 臉書坦承秘刪多年

2018-04-07 17:16

臉書將雇用成千上萬人 篩檢政治議題廣告或頁面

2018-04-07 09:20

英國女王43代祖 追溯到先知穆罕默德

2018-04-07 21:21

白宮：關稅是要逼中國調整而非談判手段

2018-04-07 09:04

日醫院疑抱錯嬰兒 當事人過50年別人的人生

2018-04-07 12:15

金正恩點唱「遲到的後悔」透露內心焦慮？

2018-04-07 20:35

法國初中生赴台研究鱟 首出遠門沒睡好

2018-04-07 08:17

服務37年空中護士要退休 最難忘曾急救飛行員

2018-04-07 14:58

川普：對陸商品加重關稅 短痛長多

2018-04-07 13:28

是誰幹的？日本宮城縣海鷗頭部中箭 大難不死照划水

2018-04-07 22:53

影／MIT研發「讀心術」設備 不張嘴就能遙控手機

2018-04-07 11:58

有挺有反 川普激起美人民政治熱情

2018-04-07 13:33

憂美中貿易爭端加劇 美股重挫

2018-04-07 05:33

MMA巨星麥葛瑞格鬧場砸車 恐被判刑7年

2018-04-07 08:24

臉書營運長：不排除還有濫用個資未爆彈

2018-04-07 13:16

終結移民捉放政策 川普簽署備忘錄

2018-04-07 09:04

英國超市修改集點規定 避免客戶流失

2018-04-07 10:37

好尷尬！夾在美中貿易戰砲火中間 這國左右為難

2018-04-07 19:19

美餐廳缺工 出妙招搶才

2018-04-07 14:03

川普要國民兵駐美墨邊境 兩州宣布派400人

2018-04-07 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top