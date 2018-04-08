孟加拉祭賦稅優惠 衝刺成衣製鞋產業

2018-04-08 00:27 經濟日報 ■林志都



孟加拉是世界第二大成衣出口國，製鞋業也蓬勃發展。隨著經濟發展，當地政府積極讓產業升級，也使當地市場充滿商機。由於擁有龐大的人口紅利，加上低廉薪資，當地正式員工底薪約每月78美元，以及歐洲、日本、加拿大等國給予普遍性優惠措施(GSP)，免除出口至當地大部分產品關稅，使孟加拉成為勞力密集產業趨之若鶩的投資國。

隨著經濟發展，孟加拉民眾消費力增加，GDP成長率由2008年以來，除2009、2010年成長約5%，至今每年都超過6%。受益於紡織製鞋等產業成長，也產生一批新富階級，但除紡織、製鞋業外，大部分產業供應鏈與服務業相對不發達，因此對進口產品與服務需求頗大。

孟加拉政府為振興經濟，1980年代透過設立出口加工區以獲取外匯投資並創造就業機會。1983年至2006年共設立八個加工出口區，並由直屬總理辦公室的「孟加拉加工出口區管理局(BEPZA)」統一管轄。各加工出口區提供由五至七年的公司營利所得賦稅優惠，以及原料、產品進出口免關稅措施。

孟加拉台商集中於首都達卡、南方大港與第二大城吉大港Cittagong，以及兩者之間的庫米拉Comilla等三個城市周遭的加工出口區。台商除紡織成衣及製鞋業代工業者，亦有建材、家具、自行車、帳篷、紀念品、投影機鏡頭等廠商。目前當地有近40家台商。當地紡織加工業則以生產歐洲、日本品牌成衣為主。

近年來加工出口區入駐廠商眾多，廠區漸滿，同時為響應2009年1月「人民聯盟(AW)」主席哈西娜當選總理推動之「孟加拉2021願景」經濟發展目標，以加速經濟發展與提升就業率，直屬於總理辦公室的「孟加拉經濟區管理局(BEZA)」在2010年成立。目標15年內在3萬公頃的土地上創立100個「經濟區(EZs)」，創造1,000萬個就業機會。

經濟區提供較加工出口區優惠之條件(10年免稅期、可在經濟區內建造員工宿舍等)，種類亦更加多元，可分為公私協力夥伴型、民營型、國營、特別產業區、政府對政府型((G2G EZs))、與一般型。其中最大面積之經濟區群聚在東部吉大港北方約50公里的Mirsarai，共約有3,000英畝(約1,214公頃)土地，預計2018年底營運。相較於加工出口區固定租金為無建物土地每年每平方公尺2.2美元，有建物土地每月每平方公尺2.75美元，經濟區固定租金為無建物土地每年每平方公尺約2美元，視不同經濟區而定。

亞洲各大工業國對孟加拉當地經濟區頗有興趣，紛紛設立G2G之經濟區。日本在達卡南方的Narayanganj、大陸在吉大港南側的Anwara、印度於西南部的港口蒙格拉Mongla、西部的Kushtia/Bheramera與東南部的Mirsarai分別都有設立經濟區之計畫。

不過，由於當地基礎建設落後，交通不便、工業區內停電仍時有所聞，加上勞工教育程度不高，因此除傳統紡織製鞋業，大部分產業供應鏈並不完整。有意前往投資之廠商，可先前往當地考察。

(作者是外貿協會市場拓展處研究員)