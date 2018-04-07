美國航空訂購47架波音787 取消空巴大單

2018-04-07 22:13 中央社 舊金山7日綜合外電報導



美國航空公司宣布，取消向歐洲飛機製造商空中巴士採購22架A350型客機，轉而向美國波音公司訂購47架787型夢幻客機，定價總額達120億美元（約新台幣3528億元）。

法新社報導，美國航空公司（American AirlinesInc.）此次下給波音公司（Boeing Co.）的訂單，包括22架787-8型客機，預定2020年開始交機；以及25架787-9型客機，預定2023年開始交機。

波音民用飛機集團（Boeing CommercialAirplanes）總裁兼執行長麥克亞力斯特（KevinMcAllister）發表聲明說：「美國航空公司擴大採用787型夢幻客機，我們極感榮幸。」

加計這批新機後，美國航空公司擁有的787型客機總數將達89架。雖然新機的定價總額達120億美元，但最終成交金額通常低於定價。

美國航空公司並說：「我們今天與空中巴士（Airbus）達成協議，終止22架A350型客機的訂單，這是我們簡化機隊的策略之一。舊訂單原本是由全美航空集團（US Airways Group Inc.）所下。」美國航空已在2013年買下全美航空。