美股基金連三周大失血 新興市場成避險天堂

2018-04-07 20:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



美股基金連續第三周大失血，資金流入新興市場股票金和短期債券基金，反映美中貿易戰可能開打、加上科技股重挫，令投資人對美股敬而遠之。

EPFR資料顯示，美股基金在4日為止的一周內遭贖回100億美元，年初至今累計流出380億美元。這段期間美國宣布對中國加徵關稅，中國也挑明將報復；亞馬遜遭美國總統川普砲轟、臉書個資外洩案延燒，也引發科技股跌勢。

相較下，國際股票基金表現亮眼，新興市場股票基金在同期間吸金逾10億美元，是連續第15周流入。此外，短期債券基金吸金11億美元，是一個多月來首見淨流入。