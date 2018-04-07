好尷尬！夾在美中貿易戰砲火中間 這國左右為難

2018-04-07 19:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，美國與中國之間的貿易緊張關係節節升高，這對澳洲而言是個尷尬的處境，因為中國是澳洲最大的貿易夥伴，而美國又是澳洲最大的投資者。

澳洲官方數據顯示，中國是澳洲2015年最大的出口市場，占總出口比高達28.8%，遙遙領先日本的13.4%和美國的7%。同時，雪梨大學美國研究中心2017年的一項報告顯示，美國在澳洲的累計投資金額達到8,600億澳幣（6,602億美元），高居世界各國之冠，英國以5,150億澳幣居次。

白宮在5日晚間表示，除了已經宣布對中國進口加徵的至少500億美元貨品關稅之外，還可能再加徵1,000億美元關稅，北京6日隨即聲明，若美方堅持，中國將奉陪到底。

華府和北京互祭關稅升高貿易戰疑慮，連累澳洲陷入窘境。

Rabobank資深外匯分析師佛利（Jane Foley）表示，澳洲的經濟帳赤字占國內生產毛額（GDP）2.2%，若是外國投資出現任何變化，可能牽動澳幣走勢。她說，中美貿易緊張關係愈是升高，澳幣下貶空間就愈大。

佛利6日在報告中寫道：「現階段還無法斷定，一旦貿易戰爆發，戰火會蔓延得多廣，也無從得知美國總統川普為了推行美國優先政策，究竟會採取什麼行動。」

她認為，澳洲因為和美國簽有自由貿易協定，而且似乎對美方有利，或許比較不必擔心遭課關稅，但萬一中國經濟成長減速直接衝擊澳洲的出口與經濟，那麼澳幣就可能遭殃。

鐵礦砂和精礦占澳洲出口比重將近16%，使澳幣成為追蹤鐵砂價格走勢的主要商品貨幣。如果經濟景氣下滑導致中國對鐵礦砂的需求降低，澳洲也會受到連累。

基於這個原因，佛利預期，澳洲央行今年可望維持基準利率不變。她並預測，澳幣短期內的走勢可能偏向貶值，年底前有可能下探0.75美元，若是貿易緊張氣氛進一步升高，預估價位可能再下修。澳幣6日交易報價為0.7669美元，低於紐約5日的0.7683美元。