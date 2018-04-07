憂美中貿易爭端加劇 美股重挫

2018-04-07 05:33 中央社 紐約6日綜合外電報導



美中貿易爭端加劇，引發市場對爆發貿易戰的憂慮，美股今天重挫。

道瓊工業指數終場下跌572.46點，或2.34%，收在23932.76點；標準普爾500指數下跌58.37點，或2.19%，收在2604.47點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌161.442點，或2.28%，收在6915.109點。