Fed主席鮑威爾支持漸進升息 美股跌500點

2018-04-07 02:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑威爾於台北時間7日淩晨1時30分針對美國經濟展望發表演說時表示，美國通膨展望與勞動市場都支持漸進調升利率，同時工資增幅未大幅擴大，顯示勞動市場「未太過緊俏」。他也未在預先準備的講稿提及當前的貿易戰威脅帶給經濟的風險，暗示維持當前升息路線不變，美股6日盤中跌勢擴大，道瓊工業指數跌逾500點。

鮑威爾在成為Fed主席後首次發表的演說中說：「我們將持續朝2%的通膨目標麥進，也希望能在維持勞動市場強勁之際，達成經濟的持續擴張。」他說，只要經濟大致符合Fed的預估，進一步漸進調升聯邦資金利率，將最能達成這些目標。

鮑威爾在預先準備的講稿提到，Fed貨幣政策決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）上月開會時，調高經濟成長率預測，並預期「中期展望將增強」，強勁的全球成長已推升美國出口，但他卻未提及美國與中國、或美國與其他國家可能爆發貿易戰的風險。

彭博資訊指出，鮑威爾未公開聚焦於此議題，暗示Fed將在6月升息，也符合當前的市場預期。

在鮑威爾發表談話之際，美股跌勢擴大，三大指數跌1.8%至2.1%，道瓊工業指數跌520點（跌幅2.1%）至23,984.72點，標普500指數跌1.3%至2,628.50點。此前美國總統川普揚言對中國另外1,000億美元的進口產品課徵關稅，已對美股造成壓力。

鮑威爾說，許多指標都顯示勞動市場正接近充分就業，溫和的工資升幅也顯示勞動市場並未「太過緊俏」，一直蓬勃發展的勞動市場預料將維持強勁。此前發布的3月就業報告顯示，上月非農就業人口新增10.3萬人，遠低於市場預期的18.5萬人，且為去年9月來最少，但上月平均時薪年比攀升2.7%，增幅比2月的2.6%大。

鮑威爾也說，今年春季的12個月通膨率應能「大幅」攀升，預料通膨率將在中期於約2%的水準回穩，FOMC認為經濟展望的風險「大致平衡」。彭博資訊指出，鮑威爾似乎不擔心通膨率會持續低於2%的目標水準。

鮑威爾預先準備講稿的重點包括：

●上月持平為4.1%的失業率，是評估勞動市場情況的最佳指標，而此數字仍低於FOMC對長期失業率的預估。

●工資未能大幅加速成長，顯示勞動市場未過度緊俏。

●工作年齡（25到54歲）勞工的參與率還沒回到經濟衰退前的水準，因此還有更多能行動的空間。

●失業率與通膨率之間的菲力普曲線關係已在過去20年減弱，但仍有關聯。