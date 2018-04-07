美中貿易爭端加劇 美股盤中重挫

2018-04-07 02:12 中央社 紐約6日綜合外電報導



美聯社 分享 facebook 美國總統川普擬對中國加碼課徵關稅的新威脅舉措，再度引發市場對美中爆發貿易戰憂慮，美股今天盤中重挫。

道瓊工業指數下跌384.86點或1.57%，報24120.36，稍早一度跌逾450點。

標準普爾500指數下跌32.59點或1.22%，報2630.25點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫84.43點或1.19%，報6992.13點。