經濟解析／中國對美國黃豆加徵關稅 盤算何在？

2018-04-07 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



若中國當真對美國黃豆開徵25%的報復性關稅，受傷最重的絕非美國農民或中國肉品消費者，而是黃豆加工業者。

要了解原因，先考慮黃豆市場的特點。大部分消費者看到的黃豆其實是毛豆，或是做豆腐、豆漿的原料，但全球黃豆80%的收穫量是用作牲畜飼料，另外15%到20%用作食用油或生物柴油，真正用於直接消費的黃豆其實非常少。

而且中國對待其他原料商品的作法都是儘量追求自給自足，或是尋求多元化的供給來源，但對黃豆卻是極度依賴進口，而且85%的進口黃豆都是來自美國及巴西。原因之一，與美國及巴西分處南、北半球，每年的收穫時間相反有關。

另一項因素，是儘管黃豆油的替代品很多，例如棕櫚油、菜油、葵花油等，但豆餅卻是畜農的最愛。豆餅的蛋白質含量是穀類的四倍，能讓牲畜長得更快，肉品的價格也更好，因此黃豆在全球飼料市場的占有率超過50%。

因此黃豆加工業是美國中西部農民與亞洲消費者之間最弱的環節。中國由於所得提高，對肉品需求提高，牲畜飼養量也持續增加。如果美國農民轉種其他作物，中國的牲畜便可能挨餓，或被提前宰殺，不但會使肉價短期震盪，還會造成長期上漲。為避免食品價格大漲，威脅政局穩定，因此中國持續大量進口美國黃豆，其實是為了政府自己。

中國對美國黃豆提高關稅，中國的油品與肉品加工業理應受創深重，但加工業卻承受得起。中國最大的外資豆油加工業者豐益國際公司去年的營業獲利創9年來高點，國營的中國糧油控股公司營業獲利也達4年來高點。目前業者榨油的獲利率接近3年半來高點，因此即使黃豆關稅稅率提高25%，業者的獲利雖減，但仍能賺錢；這也可能是中國政府敢把黃豆列入課稅清單的原因之一。

對國營的中國糧油與九三粮油集團而言，提高關稅只不過是課徵一種「愛國稅」；至於外資加工業者，提高黃豆關稅可能正好迫使他們讓出中國市場。再者，中國油品加工業的產能仍然過剩，因此藉由成本提高而將低效率的業者淘汰，對政府來說反而是利大於弊。