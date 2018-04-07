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美工資勁揚 Fed升息路線不變

2018-04-07 00:11經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國3月新增就業人數為六個月來最少，失業率意外持平，但工資勁揚，整體而言使勞動市...
美國3月新增就業人數為六個月來最少，失業率意外持平，但工資勁揚，整體而言使勞動市場景氣擴張回歸較能持久的步調，可望讓聯準會（Fed）延續今年將進一步升息的路線。 路透
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美國3月新增就業人數為六個月來最少，失業率意外持平，但工資勁揚，整體而言使勞動市場景氣擴張回歸較能持久的步調，可望讓聯準會（Fed）延續今年將進一步升息的路線。

美國勞工部6日公布，3月非農就業人口增加10.3萬人，遠不如市場預期的18.5萬人，且為去年9月來最少，與2月上修至增加32.6萬人相比落差甚大。失業率連續第六個月持穩於4.1%，仍是2000年來最低，但未如經濟學家原先預期降至4.0%。

不過，3月平均時薪比2月增加0.3%，增幅較2月的0.1%明顯加速，與一年前相比則升高2.7%，年比增幅大於2月的2.6%，符合市場預期。

經濟日報提供
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經濟學家認為，工資年增率至少要達到3%，才能將通膨率拉升到接近Fed的2%目標。一般預期下半年工資成長會加速，讓Fed能繼續調高利率。Fed上月升息，並預測今年還會再升兩次。

儘管3月就業成長趨緩，但工資成長穩健，應可支撐消費者支出。近來各種跡象顯示，美國第1季國內生產毛額（GDP）成長力道有減弱跡象，經濟學家對首季GDP季增年率的預估值大致都低於2%。1月至3月一季的成長率通常偏弱，反映經濟活動受寒冬影響的季節性因素。

穆迪經濟學家史威特表示，繼2月就業強勁成長之後，增幅縮回了一些，但部分因素是2月氣溫回暖促使企業增聘人手的助力消退，所以不必對3月新增就業數字低而過慮，因為整體情況仍相當穩健。他說：「這給Fed的訊息是，持續漸進升息之路暢通無阻。」彭博經濟學家也認為，在這份就業報告出爐後，Fed主席鮑威爾仍屬於今年全年升息三次的陣營。

3月新增就業人數萎縮，反映營建業和零售業就業人數雙雙下滑，一反2月增聘的態勢。

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