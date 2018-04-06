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貿易、就業雙利空 道瓊指數早盤大跌逾400點

2018-04-06 23:14經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國股市6日早盤重挫，因為雙重利空夾擊，包括川普政府指示部屬考慮對中國進口再加徵1,000億美元的關稅，再度引發北京當局揚言報復，美-中貿易戰疑慮再起，而3月美國新增就業人數不如預期，也加深市場悲觀氣氛。

紐約股市早盤三大指數同步下挫。道瓊工業指數大跌407點，跌幅達1.7%，跌到24,098點。標普500指數與那斯達克綜合指數跌幅分別為1.1%與1.3%。

北京標普紐約
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