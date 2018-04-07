彭博資訊專欄／景氣同步擴張 已到強弩之末

2018-04-07 01:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君



■莫斯（Daniel Moss）

世界經濟同步溫和成長的趨勢確立迄今已一年，現在是思索全球經濟下一步會怎麼走的時候了。

許多人覺得，繁榮時期才剛開始。大衰退過後，歷經多年斷斷續續、有氣無力的景氣擴張，2017年總算見到所有重要經濟體成長力道同步增強，連歐洲和日本也甩掉長期積弱不振的標籤。

但是，光是「同步」一詞成為熱門字眼，就值得憂慮。當舉世觀點這麼趨於一致，可能就要出錯了。

這波景氣擴張可能繼續走完第九個年頭，但之後不太可能加速，看來注定會減緩。我不是預言衰退即將到來，但我們似乎正面臨成長步調減速。

全球採購經理人指數（PMI）呈現的景氣降溫跡象，似乎是最明確的徵兆。無論是製造業指數還是服務業指數，最新的PMI指數顯示景氣還在擴張，只是擴張速度減緩。一年前，這些指標預示未來經濟會更繁榮；如今，指數只堪稱穩健，已從高檔回落。

稱不上衰退，但成長動能也沒增強，不足以促使美歐央行停止收回刺激措施。這倒無妨，貨幣決策當局本來就不該過度反應。大致而言，他們仍在試著節制金融海嘯後實施的超寬鬆政策，而不是在緊縮政策。這個差異常被忽略。

本周，美國供給管理協會（ISM）的製造業和非製造業指數稍微下滑。這件事本身沒什麼大不了。然而，歐元區也出現類似的動能減速，而亞洲各國的PMI指數也減弱。德意志銀行分析師魯斯金認為，最新數據有如「早期的警訊」，提醒決策官員切莫對全球成長彈升的展望過於自滿。

美國目前的景氣擴張可望是史上最長的一波，但終究會走到盡頭。川普去年12月簽署的減稅案讓這波擴張可再撐久一點，但能否阻擋更廣、更深的歷史趨勢，令人懷疑。匯豐控股（HSBC Holdings ）的資料顯示，自1990年以來，每一段世界經濟同步成長的時期，都尾隨著某種令人不樂見的經濟意外。

這波擴張已讓人嗅到強弩之末的味道。成長還可能再延續一陣子，但要留意是否出現微妙的變化。種種微妙的變化加總起來，情況可能就不太妙了。

（作者Daniel Moss是彭博視角專欄作家／編譯湯淑君）