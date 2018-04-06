一包菸漲到近300元 法國菸品銷量暴跌

2018-04-06 23:09 中央社 記者曾依璇巴黎6日專電



示意圖／ingimage 在法國，每年約有7萬3000人死於與吸菸有關的癌症或心血管疾病，政府因此積極採取可勸阻人民吸菸的措施。 分享 facebook 法國政府刻意要降低人民吸菸量，近年採香菸包裝改為素面、提高菸價等措施。最新數據顯示，今年3月每包菸漲到約8歐元（約新台幣287元）後，當月菸品銷量驟減近20%。

在法國，每年約有7萬3000人死於與吸菸有關的癌症或心血管疾病，政府因此積極採取可勸阻人民吸菸的措施。

法國於2017年一月強制實施香菸包裝一律改為素面，同時逐漸調高香菸價格。今年3月1日起，每包20根的香菸漲價一歐元，目前售價在8歐元左右。

法國菸草最大供應商Logista France公布統計數據，與去年同期相較，今年3月的香菸銷量驟減19.8%，捲菸銷量也減少15.65%。

費加洛報（Le Figaro）引述胸腔醫學專家道真貝克（Bertrand Dautzenberg）的看法表示，菸品銷量驟減，很大一部分原因與漲價有關。

同時，根據法國毒品及毒癮監測中心（OFDT）資料，協助戒菸的尼古丁替代療法相關銷售額去年也顯著成長，例如尼古丁貼片銷量就比2016年暴增45%。

法國國家反菸委員會（CNCT）聲明表示，樂見菸品銷量降低，這顯示各種措施有效，呼籲各方再加把勁，繼續降低吸菸量。

法國的香菸下次漲價會在2019年，預計到2020年底，一包菸要賣10歐元。