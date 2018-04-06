採購戰機 印度空軍啟動程序

2018-04-06 23:07 中央社 記者康世人新德里6日專電



印度空軍戰機編隊。（新華社資料照片） 分享 facebook 印度時報（Times of India）報導，印度空軍今天向全球航空業者發出在印度合作生產114架單或雙引擎戰機的規格徵求說明書（RFI），估計這項計畫將達數十億美元。

印度媒體2月報導，印度國防部曾計畫以1.15兆盧比（約新台幣5181億元）與外國廠商合作在印度生產114架單引擎戰機，但後來解除只能採購單引擎戰機的限制，印度空軍今天就這項採購向全球主要航空業者發出規格徵求說明書。

根據印方要求，得標的廠商必須在印度總理莫迪（Narendra Modi）推動的「來印度製造」（Make inIndia）之下，與印度合作夥伴在印度生產114架戰機，同時分享技術。

由於印度空軍想採購的戰機已不限單引擎戰機，候選機種因此不只是美國洛克希德馬丁（LockheedMartin）公司的F-16，及瑞典紳寶（SAAB AB）的獅鷲（Gripen）戰機，包括波音的F-18，還有法國的飆風（Rafale）戰機，及俄羅斯的蘇愷系列戰機，都有競標的機會。

為了爭取這筆訂單，美國國防部主管南亞與東南亞事務的副助理次長費爾特（Joe Felter）今天在「印度新聞信託社」（Press Trust of India）專訪中說，只要印度採購F-16或F-18，雙方稍後討論共享更先進的戰鬥機技術，將是自然的發展。

印度國防部要求空軍，提出一項新提案以維持31個戰鬥機中隊（每中隊18架）。雖然印度空軍已採購36架飆風戰機，並同意採購100多架印度自製光輝（Tejas）輕型戰機，但仍需要更多先進戰機以取代逐步淘汰的老舊戰機。