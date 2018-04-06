東協印度資深官員會議 河內舉行

2018-04-06 23:03 中央社 河內6日電



第20屆東南亞國家協會（ASEAN）與印度資深官員會議今天在河內登場，與會代表就東協與印度近期合作及未來發展方向、共同關注的區域和世界戰略問題交換意見，會議將於明天結束。

這是東協與印度合作框架下的例行活動，本屆會議由越南外交部副部長阮國勇（Nguyen Quoc Dung）與印度外交部副部長薩蘭（Preeti Saran）共同主持。

與會代表表示，東協與印度在雙方互相信任與了解及東南亞各國與印度具有的歷史和文化友誼的基礎上建立合作關係，而且雙方關係日益密切，對維護區域和平、穩定與合作扮演重要角色。

與會代表同意，將進一步加強東協與印度戰略夥伴關係，承諾促進雙方經貿與投資等領域的合作，為各國帶來切實利益，縮小發展差距。

與會代表認為，區域與全球環境目前仍然面臨許多不確定性因素與非傳統安全等挑戰，因此東協與印度應加強安全等領域的合作，包括網路安全、打擊恐怖主義、極端暴力、跨國犯罪及因應氣候變化等。

與會代表對南海行為準則（COC）的實質性談判表示歡迎，希望儘早達成具法律約束力且有效的準則。

阮國勇在會中肯定印度對區域的角色，指出印度政府提出「東向行動政策」，顯示東協與印度關係取得顯著進展，為維護區域和平、穩定與發展做出貢獻。（編輯：郭中翰）