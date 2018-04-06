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美中貿易戰開打 德國車廠將受連累

2018-04-06 20:14中央社 柏林6日專電

美國是德國車廠重要的生產基地，每年從美國出口數以10萬計的高級休旅車到中國，如果美中貿易戰真的開打，德國車廠將受到連累。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter AllgemeineZeitung）今天報導，中國打算對美國進口的汽車加收25%的關稅，由於美國汽車工業最主要的出口品就是德國車，每年賣到中國的數量高達28萬輛，在美國設廠的BMW和戴姆勒（Daimler）將受到衝擊。

報導分析說，BMW是美國最大的汽車出口商，位於南部史巴丹堡（Spartanburg）的BMW廠員工逾1萬人，每年生產的45萬輛有7成出口，其中大部分賣到中國，尤其X系列的休旅車特別受到歡迎。

戴姆勒在美國生產然後賣到中國的車，預估今年也將高達6萬5000輛，尤其GLE系列的豪華休旅車在中國銷售成績特別好。

相較之下，以電動車聞名的美國車廠特斯拉（Tesla），一年賣到中國的車只有1萬4000輛，通用（General Motors）和福特（Ford）兩大車廠乾脆直接在中國生產，如果中國對美國進口車除了原本徵收的25%關稅以外，再加碼25%的懲罰性關稅，德國車廠受到的衝擊將遠比美國車廠嚴重。

對於可能受到的影響，BMW正考慮將X5的生產線移到中國，不過目前還未定案，戴姆勒則不願表示意見。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）預計4月底訪美，夏天前訪問中國，貿易戰極可能是她與兩國元首會談的焦點。

德國BMW休旅車
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