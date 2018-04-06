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經濟學人：台灣再成中美關係衝突熱點

2018-04-06 15:15中央社 倫敦5日綜合外電報導

英國「經濟學人」最新撰文指出，台灣在安全議題上的重要性再度急遽升高，台灣即使不願...
英國「經濟學人」最新撰文指出，台灣在安全議題上的重要性再度急遽升高，台灣即使不願成為中美衝突熱點，也無法避免。圖擷自經濟學人
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美國與中國貿易戰升溫之際，英國「經濟學人」最新撰文指出，台灣在安全議題上的重要性再度急遽升高，台灣即使不願成為中美衝突熱點，也無法避免。

最新一期英國「經濟學人」（Economist）以「台灣再度成為中美之間的衝突熱點」（Taiwan is againbecoming a flashpoint between China and America）為題撰文表示，美國總統川普先是在就職前和蔡英文總統通電話，並在上個月簽署「台灣旅行法」鼓勵美台高層官員互訪，觸怒北京當局。

經濟學人提到，美國友台官員陸續上任，前國務院亞太副助卿薛瑞福（Randall Schriver）出任國防部亞太助理部長，而主張打「台灣牌」反制中國、對台灣恢復外交關係的前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）也出任國家安全顧問。

此外，國務院負責印太策略的東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）上月訪台，他在發表演說時表示，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外。黃之瀚還向蔡英文總統保證，美國對台承諾不會改變。

文章指出，訪問北京的美方要員被告知，台灣旅行法鼓勵的台美交流可能踰越中國的紅線。因此，這個問題比習近平面對的其他兩個重大挑戰更形危險。第一個是關於北韓非核化方面的微妙峰會；第二個是美國對中國出口產品和中國優先的產業政策採取攻擊行動。川普政府3日宣布對中國銷往美國價值500億美元貨品課徵25%關稅。

中國駐美公使李克新去年警告川普不要簽署台灣旅行法，他曾對美國國會議員表示，美國軍艦抵達高雄港之日，就是武力解放台灣之時。中國國家主席習近平上月親自警告，任何「分裂中國」的行動將面臨「歷史的懲罰」。這類警告對台灣造成若干影響。

即使民進黨內對於應該支持台灣旅行法到何種程度，也有不同看法。蔡英文總統本人也出於本能地保持謹慎以避免觸怒中國。沒有台灣人希望淪為大國博弈下的棋子。

文章也指出，美國在台協會（AIT）台北辦事處新址將於6月舉行落成典禮，外傳可能會有一位內閣官員參加。波頓的出席可能真的會讓中國心生警戒，也可能被解讀為川普在貿易議題上利用台灣向中國施壓。習近平首席經濟顧問劉鶴已就縮小對美國鉅額貿易順差和美方密集協商，外界臆測劉鶴可能獲習近平授權，提議削減數百億美元貿易順差，以避免中美之間爆發全面貿易戰。

但倘若中國認為美國在貿易議題後，仍持續要改變台灣現狀，情況又會如何？習近平曾表示，台灣「問題」不能留給後代處理。如今他大權在握，若不動用權力阻止台灣脫離，恐遭國內民族主義者嚴厲論斷。台灣在安全議題上的重要性再次急遽升高，提醒台灣即使不願成為衝突熱點，也無法避免。

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