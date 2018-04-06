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澳洲打造人工衝浪樂園 10多座規畫中

2018-04-06 14:15聯合報 記者季晶晶╱即時報導

澳洲即將興建多座遠離海岸的商業人工衝浪公園，墨爾本最先完工，然後是雪梨和伯斯，另有10多座還在規畫階段。

總部在伯斯的城市衝浪公司（Urbnsurf）本月動工打造墨爾本衝浪公園，位置靠近市區北邊的泰勒馬林機場，園區占地廣大。

城市衝浪的創辦人兼執行長羅斯說，該公司採用西班牙造浪公司Wasvegarden的最新技術「海灣」（The Cove）：「操作方式很類似大海掀起巨波、浪潮撲向岸邊、翻高，然後產生破浪。」

該公司已經保留用地，計劃取得主管當局核准後，也要在雪梨和伯斯打造衝浪公園。

羅斯說明Urbnsurf的雄心壯志：「一旦我們證實這個模式可行，希望能推廣至澳洲各大首府城市，以及部分地區大城，我們也寄望走向國際。」

「海灣」技術預料每小時可製造600到1000個浪頭，通過三個不同的衝浪區，包括給初學者划水的波浪，到高度逾兩公尺的管狀浪。

在這裡衝浪的費用將取決於年齡和經驗，約落在每小時20至50澳元之間（台幣456至1240元間）。

但問題是，衝浪者願不願意為目前能免費享有的海浪付費。

澳洲廣播公司在雪梨著名的邦黛海灘訪問衝浪者，許多人認為衝浪池是很棒的構想，願意嘗試。

一位當地居民說，有源源不絕的波浪，會方便多加練習，他說自己「鐵定願意掏錢付費」。

全球目前只有三個商業人造衝浪池──英國威爾斯的Surf Snowdonia、美國德州奧斯汀的NLand，以及杜拜的Wadi Adventure Surf Pool。

美國加州則有一個廣受歡迎的示範池，由11次衝浪世界冠軍斯雷特爾設計監造。

世界各國另有15個衝浪池動工興建中。同時還有一個國際比賽，專門用來改善造波技術。

總部位於澳洲昆士蘭州的Surf Lakes公司擁有先進技術，該公司總監布坎南說，要打造商業上可行的衝浪公園，關鍵在於生產力。

他說，不管是製造什麼樣的波浪，重點是造出很多波浪，否則無法吸引人潮，賺不了大錢。

他的公司在昆士蘭省羅克漢普頓蓋的示範池就快要完工，共收到來自全球15個國家的60多項詢問，主題公園、度假村開發商、地產商和市政委員會等都很感興趣，想加以引進。他說，這將是澳洲開發擁有的智財權，可推廣至世界各地。

全球目前有逾3500萬名衝浪者，衝浪業每年消費金額估計超過100億美元。

布坎南表示，衝浪池的出現，能將衝浪活動帶到內陸地區，介紹給更多人，意味能賣出更多T恤、更多衝浪板、更多衝浪課程，允許整個行業成長。」

澳洲墨爾本、雪梨和伯斯等地興建遠離海岸的人工衝浪公園。歐新社
澳洲墨爾本、雪梨和伯斯等地興建遠離海岸的人工衝浪公園。歐新社
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