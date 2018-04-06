臉書個資外洩 印度逾56萬用戶受影響

2018-04-06 14:14 中央社 台北6日專電



臉書最新聲明顯示，全球有8700萬名用戶的個人資料被分享給英國資料分析業者「劍橋分析」，其中印度有超過56萬名用戶個資可能被洩露，數量排名世界第7。

「劍橋分析」（Cambridge Analytica）涉嫌蒐集臉書用戶資料並提供客戶用於選戰，臉書道歉並展開調查，昨天最新聲明說，個資洩露主要是因為用戶安裝了應用程式thisisyourdigitallife。

「印度時報」（Times of India）今天引述臉書發言人表示，在印度，有335人安裝了這個目前已不活躍的應用程式thisisyourdigitallife，用戶個人資料被蒐集後，又透過這些用戶去影響臉書友人，最後印度共有56萬2455名用戶受到影響，個資可能因此遭洩露。

臉書指出，美國約有7060萬名用戶可能受影響洩露個資，數量全球第一，占全球受影響用戶的82%，其次是菲律賓、印尼，印度受影響用戶數目逾56萬，排名全球第7，占全球受影響用戶的0.6%。

臉書的發言人表示，印度每個月活躍的臉書用戶超過2.17億人，全球活躍的臉書用戶超過20億。

「劍橋分析」蒐集臉書個人資料協助政治人物打贏選戰曝光後，印度媒體根據「劍橋分析」相關網站上的資料發現，印度人民黨（BJP）、國大黨（Congress）和BJP的盟友人民黨聯合派（JDU）都是「劍橋分析」母公司SCL及印度合作夥伴的客戶，引發BJP和國大黨最近相互攻擊對方。