Airbnb新加坡總部 有家的感覺

2018-04-06 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



新加坡總部有兩間餐廳提供員工早餐和午餐，另外還有咖啡吧。取自Airbnb官網 分享 facebook 民宿出租平台愛彼迎（Airbnb）2008年在加州舊金山成立，除了全球團隊人數擴增到3100人以上，也為員工打造如居家一般舒適的工作環境，新加坡總部就是一例。

CNBC電視台報導，新加坡Airbnb總部位處中央商業區的精華地帶，辦公室打造出家的感覺，讓200多名員工與核心業務更緊密連結。新加坡總部與Airbnb全球其他19個總部一樣，從平台刊登的超過450萬筆住房資訊中取得靈感。

新加坡Airbnb總部共三層，每層有多個「社區」；幾張桌子就是一個部門，從營運部到行銷部皆是如此。位置排設跟傳統辦公室差不多，讓員工可到多個部門辦理事務。不過員工不用一直待在自己的社區，Airbnb鼓勵員工在辦公室四處走走，或到其他部門的共享辦公桌坐坐。

Airbnb香港、台灣暨東南亞總經理郭立文（Robin Kwok）帶領CNBC參觀時表示，公司目的是要鼓勵不同部門多合作。她還帶領CNBC參觀位於各部門社區外圍的會議室。

員工可以在曼谷開個早會，再到卡帕多奇亞喝咖啡小憩；這些空間都以Airbnb跨足的全球8.1萬個城市來命名。有些辦公場所用一般地名來命名，還有當地特色紀念品，有些則是平台中房屋的複製品且邀請原屋主參與設計。

當員工筋疲力盡時，公司提供兩間餐廳讓員工好好休息。一間餐廳在公司頂樓，有如當地復古的咖啡廳，擺列許多免費餐點，包括巧克力和沙拉吧。另一間餐廳在一樓，餐廳人員每日準備免費午餐，鼓勵員工一起用餐。員工若想提神，也可到公司的咖啡吧，咖啡達人會在「咖啡拉花課」中教其他同事如何沖杯好咖啡。

郭立文說：「Airbnb每天提供早餐和午餐，因為我們希望彼此愉快溝通時，還能一邊享用美食。」

新加坡總部近3萬平方英呎，大部份空間是梯階座位區和中間平台這類共享空間。該空間容得下整個團隊進行簡報，並與國際其他分部聯繫，也可以舉辦「遊戲歡樂夜」等活動。