沙國意外調高5月對亞洲輕原油供應價格每桶0.1美元

2018-04-06 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯阿美石油公司意外宣布5月起阿拉伯輕原油對亞洲客戶的供油價格每桶提高0.1美元，比杜拜／阿曼市場平均油價每桶溢價1.20美元，而市場原先預期沙國將降價0.6美元。

受沙國調高供油價格影響，倫敦布侖特原油一度每桶上漲0.7美元，達68.93美元，但稍後又將漲幅吐回。

沙國同時調低5月超級輕原油、特超級輕原油、中級原油與重級原油的供應價格，每桶調幅0.2-0.5美元不等。