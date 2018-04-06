崔天凱嗆「沒人能阻止中國統一」 美重申「一中政策」

2018-04-06 05:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



中國大陸駐美大使崔天凱近日受訪時說，沒有人能阻止中國統一，並提及中方反對美國對台軍售等；美國國務院發言人5日重申信守「一中政策」，並表示美國基於台灣關係法以及對台灣防禦所需的評估，售台防禦軍備與服務。

中國國際電視台（CGTN）4日專訪崔天凱，問及如何看待台灣旅行法帶來的後續影響；崔天凱表示，反對美台之間任何形式軍事合作，包括美國對台軍售，而大陸也將會依據美國的行動，立即採取相對應的措施。

談到中方的「一中原則」、統一台灣等議題時，崔天凱說，「沒人能阻止中國統一。」主持人追問，會武統還是和平統一，崔天凱回應，尋求和平統一，但如果這種方式不行，就用別的方式。

記者詢問美方對於崔天凱發言的回應，美國國務院發言人5日透過電子郵件回覆，但未針對崔天凱的言論，僅重申美方立場；國務院發言人表示，美方仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

該發言人說，美國基於台灣關係法及對台灣防禦所需的評估，售台防禦軍備與服務，並按法律規定的程序進行；美國長期以來對台軍售政策在過去七個不同的政府維持一致，美方的一貫政策有助於台灣的安全，以及維護台海和平與穩定。

國務院發言人指出，美國鼓勵北京與台北當局進行建設性對話，在尊嚴與尊重的基礎上，尋求兩岸人民可接受的和平方式解決分歧。