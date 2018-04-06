歐洲主要股市收長紅 漲幅超過2%

2018-04-06 02:00 中央社 倫敦5日綜合外電報導



全球股市今天勁揚，歐洲主要股市收盤漲幅都超過2%，交易商表示，這是因為投資人判斷最近對貿易戰的憂慮有些過頭。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場大漲2.4%，收在7199.50點。

法蘭克福股市DAX 30指數大漲2.9%，收在12305.19點；巴黎股市CAC 40指數上漲2.6%，收在5276.67點。