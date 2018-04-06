美2月貿易逆差續擴大 達576億美元

2018-04-06 02:00 中央社 華盛頓5日綜合外電報導



今天公布的官方數據顯示，儘管美國商品和服務出口創下歷來高點，2月份貿易逆差仍擴大，為一連第6個月擴大。

在此情況下，美國總統川普正與一些世界最大經濟體進行日益令人不安的角力，以圖扭轉美國貿易失衡，結果引起外界對貿易戰的憂心。

美國進口的工業零組件和資本財激增，使經季節調整後的2月貿易逆差增加1.6%，來到576億美元，為2008年10月以來最高點。

這超越了經濟學家的預期，這些經濟學家原本預估，美國2月逆差將維持在元月的規模。