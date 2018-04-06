LGD面板廠 驚傳火警

2018-04-06 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



樂金顯示器（LGD）位於韓國京畿道坡州市的工廠4日發生火災。LGD坡州工廠房是高世代的8.5代廠，一度傳出可望對報價低迷的大尺寸面板廠帶來利多，特別是台廠群創和友達受惠。但LGD證實失火點為廠務設施端，不影響產線運作。群創昨日表示，四小時即撲滅的火勢，不會對生產造成影響。

面板業內人士分析，LGD坡州廠的廢液處理興建工程發生火災，顯示LGD正準備製程轉換作業。但從韓國媒體的報導，發現雖然坡州工廠發生工安事件，韓國政府並未對LGD下達勒令停工、接受調查的處分，如此一來，生產線並不會受到影響。

IDC全球硬體組裝研究團隊最新的全球大尺寸液晶顯示面板研究報告顯示，2017年第4季大尺寸液晶顯示面板出貨態勢方面，京東方出貨持續居冠，占產業總出貨24.2%；群創光電與樂金顯示並列第二達17.6%；友達光電出貨量為13.6%，三星顯示聚焦監視器螢幕面板及液晶電視顯示面板，出貨占比縮小至7.3%。

集邦科技光電研究（WitsView）表示，火災是由廢水處理系統排放腐蝕性氣體的通風管線所引起，由於現場發泡綿等易燃物品助長的影響，但火災並未波及坡州產線本體，對相關面板市場供需、報價衝擊有限。