寵物商機大 掀起併購熱潮

2018-04-06 00:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林昀嫻 ／綜合外電



隨著寵物愈來愈像家人一樣，加上零售業也需要新產品吸引客戶上門，近年來與寵物相關的併購交易掀起一波波熱潮，今年迄今交易金額已達百億美元。 美聯社 分享 facebook

美國食品大廠J.M.Smucker公司4日宣布，將以19億美元現金收購狗食製造商Ainsworth Pet Nutrition（APN），藉此強化寵物食品事業。

隨著寵物愈來愈像家人一樣，加上零售業也需要新產品吸引客戶上門，近年來與寵物相關的併購交易掀起一波波熱潮，今年迄今交易金額已達百億美元。

J. M. Smucker表示，這樁收購案完成後的第三年，預估可帶來5,500萬美元綜效，頭一年的淨銷售額可達8億美元，旗下的寵物食品品牌將陸續擴增至至少15個品項。

這也是繼通用磨坊（General Mills）2月以80億美元收購精品寵物食品商Blue Buffalo寵物產品後，傳統食品加工業者收購寵物食品公司的最新一筆交易。

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路透報導，食品品牌已成為寵物業最熱門的併購標的，特別是提供優質和天然食材的食品。

不過隨著主要獨立業者數量減少、價值波動愈來愈大，買家也正進一步將目標延伸至點心、飾品等利基產品，以及寵物美容和狗照護等服務。

私募基金業者J.W. Childs Associates主管佛倫提諾表示：「過去24個月來，我們已對許多類別尋找收購機會，也有很多尋求收購的投資人的競爭，特別是營收介於逾3,000萬至4,000萬美元的公司。」

今年以來寵物業併購案的金額至少已達100億美元，從澳洲獸醫診所、荷蘭貓食點心到美國寵物保險和義大利犬用雨衣等業者，都有併購交易。

此外，傳統食品業者瑪氏食品（Mars）、嘉吉（Cargill）和雀巢也紛將寵物食品公司納入旗下，藉此在規模高達300億美元的美國寵物食品市場占有一席之地。

歐睿國際（Euromonitor）的資料顯示，去年美國零售寵物食品銷售跳增逾三倍，相當於罐頭食品銷售成長的1.2%。

一般消費者對J.M. Smucker較熟悉的產品應該是盛美家果醬，但在家族第五代傳人、2016年接任執行長的馬可．史馬克（Mark Smucker）領導下，公司試圖把寵物事業往更高端的市場發展。

五年來高端寵物食品市場規模已擴大33%，如今占整體寵物食品市場半壁江山。