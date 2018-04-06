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美貿易逆差 連六月攀升

2018-04-06 00:02經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國2月貿易逆差繼續擴大，升至近九年半來最高，反映貨物貿易逆差增加，以及勞務貿易順差縮減。涉及政治敏感的美國對中國貿易逆差則大幅縮小。

美國商務部5日公布，美國2月貨物與勞務貿易逆差比1月增加1.6%，經季節因素調整後達到576億美元，是2008年10月來最高水準，也是連續第六個月擴增。其中，貨物貿易逆差擴大0.4%至770億美元，是2008年7月來最高；勞務貿易順差縮減3.1%至194億美元，則是2012年12月來最低。

經濟日報提供
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路透訪調經濟學家先前預估2月整體貿易逆差增至568億美元。1月整體貿易逆差為567億美元，比原本公布的566億美元稍微下修。

這份報告描述美國總統川普宣布計劃對進口鋼鋁加徵關稅之前的貿易概況，經濟學家曾表示，美國此舉以及別國可能對美國出口品課徵的報復性關稅，可能推升消費者物價並抑制貿易流動。

最新報告顯示，2月貨物出口增加2.3%至1,372億美元，反映工業材料與原物料以及汽車和引擎的外銷擴增；2月貨物進口成長1.6%至2,142億美元，顯示資本財（包括民用機和電腦）銷售躍增，以及食品、飼料和飲料的支出增加。

最受矚目的美國對中國貿易逆差在2月縮減18.6%，降至293億美元。2月美國對中國出口持平，自中國進口下滑14.7%。

另外，美國2月對歐盟貿易逆差121億美元，對墨西哥貿易逆差大增46.6%至61億美元，對日本逆差55億美元，對加拿大逆差4億美元。

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