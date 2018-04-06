貿易戰憂慮降 美股開盤續揚

2018-04-06 02:18 中央社 紐約5日綜合外電報導



美聯社 分享 facebook 由於市場對美國和中國大陸充分商討彼此歧見以避免爆發貿易戰感到比較樂觀，美股今天與全球股市同步反彈，早盤拉高。

昨天早盤，市場對貿易緊張激化感到憂心，衝擊到美股；但稍後投資人因美國官員發表淡化緊張氣氛的談話而感到寬心，使得華爾街3大指數收高。

華爾街今天開盤大約15分鐘後，道瓊工業指數漲升0.7%，站上24426.81點。

標準普爾指數上揚0.4%，來到2656.03點；科技股那斯達克指數漲0.6%，來到7084.75點。