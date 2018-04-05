美中協商解決貿易衝突？中方口徑一致，白宮各說各話

2018-04-05 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



華爾街股市5日開高，主因投資人寄望美國與中國將設法避免全面的貿易戰。但目前中方官員雖一致表示願意協商，川普政府卻對於是否要與中國進行高階層協商仍釋放出混亂的消息，且一些白宮高官仍堅持最早於6月就對中國開徵關稅。

中、美官員彼此接觸，並設法緩和市場憂慮，使4日美國股市開低走高，上漲1%，並帶動5日亞、歐股市反彈逾1%，美股開盤也續漲0.5%。

白宮貿易顧問納瓦羅4日接受電視訪問時指出，「預期60天期限結束後便將開徵關稅。如果不能按時實施，我們將喪失經濟前途，且國家安全也將面臨風險」。

但白宮首席經濟顧問庫德洛5日卻表示，他預期美國與中國將解決歧見，對於貿易障礙「雙方都會降低」。他表示，「會有一些過程，有進有退，但也會進行一些談判。我認為我們在一段時間內將達成協議」。

中國官員繼續致力於使溝通線保持暢通。中國駐美大使崔天凱4日曾與代理國務卿蘇利文會談。 崔天凱對蘇利文表示，美國應該「放棄單邊主義及保護主義」，並取消因「特別301」調查而對中國開徵的關稅；各種歧見應「透過對調與協商」來解決。國務院表示，蘇利文「重申我們的經濟關係有必要恢復公平與平衡」。

中國副總理劉鶴的資深助理廖明在金融時報撰文，透露願意協商的態度，強調美國的高科技經濟與中國的發展中製造基地是「高度互補的經濟結構」，因此雙方要避免衝突其實不難。

他指出，「中國是發展中國家，因此平均關稅稅率仍比已開發經濟體高，但稅率正持續下降，雖然一些產品降低的速度不如預期」。