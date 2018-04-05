臉書用戶個資外洩範圍擴大 祖克伯坦承犯下大錯

2018-04-05 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



英國政治顧問公司「劍橋分析公司」不當取得個資的影響範圍4日再度擴大，臉書現在相信被波及用戶人數最多達8700萬人，比爆料者之前揭露的5千萬人還要多。但劍橋分析公司則是強調他們只從App開發者處取得3千萬筆個資，重申已經刪除全部紀錄。

根據媒體瞭解，安裝挖掘個資用App的人數達30.5萬人，也比之前踢爆的27萬人要多，97%的下載用戶是在美國國內安裝；全部受影響者中，美國境內就占約7060萬。臉書執行長祖克伯跟記者開電話會議時，數度坦承自己犯下大錯，不夠重視用戶個資可能遭到濫用、選舉受到干擾與仇恨言論等現象，甚至在選後一度輕率認為假新聞威脅是荒謬的。他指出，之前曾經認定，只要臉書提供工具，怎麼使用的責任主要落在使用者身上，但現在回想起來，臉書需要對使用者運用工具的後果負起完全責任。

面對記者質問臉書是否有員工遭到開除，祖克伯指出，是他創立與經營臉書，要為公司大小事務負責，他會盡全力表現，不會因為自己犯錯就把其他人推出去負責。祖克伯還指出，臉書發現有人濫用便民功能，藉由在搜尋欄輸入電郵帳號或電話號碼「刮取」(scraped)用戶公開個資，相關功能目前已被關閉，臉書全體用戶也都將適用該公司按照歐盟「一般資料保護規定」（General Data Protection Regulation，GDPR）設置的隱私控制措施。