垃圾變資源 別人怎麼做？

2018-04-05 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



垃圾處理問題讓許多國家頭痛，但若回收垃圾能夠產生「循環經濟」（circular economy），垃圾能否擺脫環境汙染的標籤，變成另類寶貴資源？

澳洲廣播公司（ABC）報導，瑞典有一半垃圾透過回收，變成再生塑膠、再生鋁；剩下另一半垃圾進到焚化爐變成燃料，提供一般瑞典家庭電力、供暖系統。瑞典現在是競相進口垃圾焚燒的國家之一。

澳洲雪梨大學教授阿巴斯（Ali Abbas）提到，瑞典政府嚴密監測垃圾焚化爐是否符合排放標準。阿巴斯說：「焚化爐位於市中心，沒有異味也沒有排放物。」瑞典禁止垃圾掩埋已有10年，政府聲稱能回收高達98%垃圾。

瑞典垃圾管理協會2016年報告顯示，在瑞典每噸回收垃圾，可以產生300萬瓦時電力。根據澳洲再生能源局資料，這些電力足以供應澳洲900個家庭1小時供電。

瑞典創建了一套垃圾燃料系統。光是2015年，瑞典就自英國、愛爾蘭和其他國家進口了230萬噸垃圾，提供焚化爐所需燃料。

若澳洲跟進瑞典腳步，預計2050年就能停止掩埋垃圾，甚至還能開採先前掩埋垃圾當作燃料，提供澳洲自家垃圾焚化爐使用。

為了讓垃圾減量，澳洲新南威爾斯大學正在研究，如何將回收垃圾變成3D列印材料。研究團隊現在發明了微型回收工廠，能從民眾丟棄的回收垃圾當中，製造出3D列印所需的塑膠、金屬合金。

微型回收工廠體積小，機動性高，目前仍在初步研發階段。但透過3D列印技術，未來可望生產服飾、工具、餐具、器皿、電腦、汽車零件、義肢、無人機、望遠鏡，甚至武器。未來微型回收工廠上路，不但能降低海外貨品運到澳洲產生的碳足跡，也能讓之前掩埋的垃圾變成寶貴資源。

美國舊金山也計畫在2020年成為零垃圾城市。自2007年起，舊金山便禁用塑膠袋。此外，政府也禁止民眾使用保麗龍聚苯乙烯製成的免洗餐具、咖啡杯、包裝、運動鞋等用品。

澳洲在2014年至2015年掩埋了700萬公斤建築工程垃圾；反觀舊金山則以嚴刑峻罰壓低工程垃圾數量。舊金山環境署準則規定，建造和拆除工程製造的垃圾，必須回收或重新使用。

根據阿巴斯說法，現有的資源回收系統，是把回收責任推到業者身上。但要實現循環經濟，關鍵時機是在產品抵達消費者手上前。阿巴斯指出：「在循環經濟中，我們要注意的是第一步驟，即產品設計。」

設計經得起多次使用考驗的產品，是減少垃圾掩埋量的關鍵。若每個回收空瓶價值1美元，民眾收集到20個空瓶時，很有可能就會拿去回收。德國即靠「保證金」（Pfand）機制創造循環經濟，回收空瓶經過清洗、消毒後可重複利用。德國當地塑膠瓶最多可重複使用25次；而玻璃瓶最多可重複使用50次。